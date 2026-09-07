Danilho Doekhi a fait forte impression lundi soir à la Lazio. L’ancien de l’Ajax a été important lors de la victoire 1-2 sur le terrain de l’Udinese et peut compter, après la rencontre, sur de nombreux éloges de supporters italiens, qui le décrivent notamment sur X comme « un mur ». « Déjà une recrue de tout premier plan », peut-on lire.

Doekhi a rejoint la Lazio librement l’été dernier après son départ de l’Union Berlin et s’est rapidement mis en évidence à Rome. Le défenseur central de 28 ans est largement encensé après sa prestation à Udine : « Encore un excellent match de Doekhi », écrit un supporter.

Sa manière de défendre impressionne également. « Je me trompe, ou ce Doekhi est un sacré stoppeur ? Bon sens du placement, fort dans la lecture des situations défensives et beaucoup de puissance physique », peut-on lire dans l’une des réactions, tandis qu’un autre fan a aussi un mot pour un autre ancien de l’Ajax : « Doekhi parfait, Kenneth Taylor Prime. »

Face à l’Udinese, Doekhi ne s’est pas limité à ses tâches défensives. Dix minutes avant la fin, Kenneth Taylor l’a servi sur la gauche, avant que le défenseur central ne délivre un excellent centre pour l’ancien de l’AZ Albert Gudmundsson, qui a inscrit de la tête le but décisif du 1-2. Un supporter n’a pas pu s’empêcher de lancer une pique au latéral droit Manuel Lazzari : « Doekhi adresse de meilleurs centres que Lazzari. »

Avant cela, la Lazio a longtemps souffert à Udine. Peu après la pause, l’Udinese a pris l’avantage lorsque Jesper Karlström a envoyé le ballon au fond des filets entre les jambes du gardien. Davide Frattesi a ensuite permis à l’équipe de Gennaro Gattuso de revenir à hauteur après une action dans laquelle Taylor a aussi joué un rôle important.

Taylor a récupéré le ballon d’un remplaçant, Tijjani Noslin, avant de décaler Mattia Zaccagni, dont le centre a permis à Frattesi d’inscrire le but du 1-1. Sur le but de la victoire aussi, l’ancien de l’Ajax a été à l’origine de l’action en servant Doekhi, dont le centre est ensuite arrivé jusqu’à Gudmundsson.

Taylor aussi fait de plus en plus forte impression auprès des supporters italiens. « Kenneth Taylor est un super joueur », écrit un fan, tandis qu’un autre parle d’« intensité et de qualité infinies ». Un troisième estime encore que Taylor « a pris le milieu de terrain en main » et a récupéré beaucoup de ballons.

Les performances des deux Néerlandais contribuent au départ parfait de la Lazio en Serie A. Les Romains comptent neuf points après trois matches et occupent ainsi la troisième place, tandis que leur voisin l’AS Roma et le tenant du titre, l’Inter, n’ont eux non plus toujours pas perdu le moindre point.