Un navire en perdition… La presse espagnole s’embrase après le match nul contre le Cap-Vert

Le match nul et vierge face au Cap-Vert lors du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, ce lundi soir, a provoqué une onde de choc dans toute l’Espagne.

Les champions, pourtant considérés comme l’un des grands favoris du tournoi, ont manqué d’efficacité et n’ont pas réussi à percer le verrou défensif cap-verdien malgré une nette domination.

Ce revers inattendu a suscité de vives critiques dans la presse espagnole à l’encontre du groupe dirigé par Luis de la Fuente.

Les médias espagnols n’ont pas hésité à critiquer la performance de l’équipe, le journal Marca qualifiant ce qui s’est passé de « catastrophe » et estimant que l’Espagne « manque de talents et de ressources footballistiques ».

De son côté, AS parle d’un « naufrage » et d’une équipe « sans âme ni force ».

De son côté, Mundo Deportivo parle d’un match « catastrophique » et exige un « redressement immédiat ».

De son côté, Sport estime que la Roja a « manqué de sérénité » et doit « élever considérablement son niveau de jeu » pour espérer conserver son billet pour le Mondial 2026.

L’Espagne partage le groupe H avec le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay.