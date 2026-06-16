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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un mystère plane : pourquoi l’arbitre de la rencontre Arabie saoudite – Uruguay a-t-il officié en maillot rose ?

Espagne vs Arabie saoudite
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É.-U.

L'arbitre italien Maurizio Mariani a bien dirigé le match... mais qu'en est-il de son maillot ?

Le match Arabie saoudite – Uruguay, comptant pour la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, a été marqué par un événement rare dont l’arbitre italien Maurizio Mariani a été le principal acteur.

Mariani a dirigé la rencontre, qui s’est conclue sur le score de 1-1 entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay, au Hard Rock Stadium de Miami (États-Unis), lors de la première journée de la phase de groupes.

Fait rare : l’arbitre italien est apparu vêtu d’un maillot rose, une image peu habituelle dans l’histoire de la Coupe du monde.

Cette décision ne venait pas de Mariani lui-même, mais de l’Italien Pierluigi Collina, président de la Fédération internationale de football, en raison du lieu de la rencontre : Miami.

Plus tôt, Colina avait annoncé, dans des propos rapportés par la chaîne « ESPN », que l’arbitre de la rencontre porterait ce maillot en hommage à Miami, ville étroitement associée au rose des flamants qui peuplaient autrefois la région.

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KSA

L’ancien arbitre international a expliqué : « Miami est notre camp de base, nous avons donc pensé qu’il serait sympathique de montrer notre reconnaissance envers la ville où nous allons vivre pendant environ deux mois. »

Sur le plan sportif, Mariani a dirigé la rencontre avec autorité, sans décision controversée, permettant à chaque équipe de décrocher un point qui relance la course à la qualification derrière l’Espagne et le Cap-Vert, également tenus en échec lors de leur entrée en lice.

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