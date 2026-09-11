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Hussein Hamdy

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Un mouvement surprise lie Turki Al-Sheikh à un rachat d'un ancien champion de Premier League

Premier League
Leicester
Angleterre

Prise de température auprès du club anglais

Un rapport de presse a révélé, ce vendredi, que le nom de Turki Al-Sheikh, président de l'Autorité générale du divertissement en Arabie saoudite, était associé à un possible intérêt pour le rachat de Leicester City, champion de Premier League anglaise lors de la saison 2015-2016, après avoir été sondé au sujet d'une éventuelle acquisition du club.

Selon le réseau britannique « sportbible », le nom de Turki Al-Sheikh a été associé à un possible intérêt pour le rachat de Leicester City, alors que le club est à la recherche de nouveaux propriétaires.

Au cours de l'été, Turki Al-Sheikh cherchait à conclure un accord pour racheter la part des propriétaires du club de Derby County, concurrent en Championship anglaise, mais il s'est retiré de l'opération en août, invoquant l'incapacité de son consortium à renforcer l'effectif de l'équipe de John Eustace, alors que la saison avait déjà débuté.

La multiplication des rumeurs sur le rachat de Leicester City, le rival en difficulté de Derby County, a coïncidé avec l'apparition du nom de Turki Al-Sheikh parmi les parties potentiellement susceptibles de succéder aux propriétaires actuels, la société King Power.

Selon Ben Jacobs, journaliste du réseau « talkSPORT », ce sont les dirigeants de Leicester City qui ont « sondé » Turki Al-Sheikh, alors que la direction actuelle du club l'a mis en vente.

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On ignore si Turki Al-Sheikh est personnellement impliqué dans ce dossier ou s'il nourrit un intérêt pour le rachat de Leicester City.

Leicester City évolue actuellement en League One après deux relégations consécutives, et l'équipe n'obtient pas de résultats marquants en troisième division durant la première partie de la nouvelle saison.

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