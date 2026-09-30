Un mondialiste quitte les terrains néerlandais le jour de la date limite du mercato pour une aventure au Hanoi FC

Lors du dernier jour du mercato vietnamien, le Hanoi FC s’est renforcé avec Kevin Felida. Le milieu de terrain arrive en provenance du FC Den Bosch, dont il était le capitaine et qui récupère une indemnité de transfert dans l’opération.

Felida était un élément important à Den Bosch, qu’il a représenté à pas moins de 182 reprises sur deux périodes. Felida a émergé du centre de formation de Den Bosch en 2018 et a finalement passé quatre ans à De Vliert, avant de rejoindre le RKC Waalwijk.

Après trois ans au Mandemakers Stadion, Felida, 26 ans, a opté à l’été 2025 pour un retour au bercail. Là aussi, le droitier s’est de nouveau immédiatement montré important, tout en conservant le souhait de partir un jour à l’étranger.

Le Hanoi FC est entraîné par l’ancien milieu de terrain de Liverpool Harry Kewell, qui peut compter dans son effectif sur, entre autres, les (relativement) connus Cyrus Christie (ex-Derby County, Fulham, Hull City) et Adam Taggart (ex-Fulham).

Felida vit ainsi une année particulière. Le natif de Spijkenisse, international curacien à dix-neuf reprises, faisait partie l’été dernier de la sélection de Dick Advocaat pour la Coupe du monde, même s’il n’a finalement pas disputé la moindre minute de jeu.

Le manager technique du FC Den Bosch, Jesper Gudde : « Kevin a déjà indiqué cet été qu’il souhaitait franchir un cap. Jusqu’à la semaine dernière, il n’y avait toutefois aucun intérêt concret, et cette option s’est soudainement présentée. »

« Le fait que la saison soit déjà en plein cours et que le mercato soit fermé depuis presque un mois ne nous arrange évidemment pas d’un point de vue sportif pour perdre un titulaire habituel. Mais lorsqu’une belle opportunité aussi particulière se présente, nous l’étudions sérieusement. »

« Hanoi est une aventure dans un pays de football peu ordinaire. Tout le monde n’a pas la chance de vivre quelque chose comme ça. Nous ne voulions pas priver Kevin de cette expérience. Nous souhaitons donc à Kevin beaucoup de réussite au Vietnam », a déclaré Gudde.