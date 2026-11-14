« Un moment triste » : Bernardo Silva se confie sur sa succession à Cristiano Ronaldo comme capitaine du Portugal

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Bernardo Silva a qualifié le départ de Cristiano Ronaldo de la sélection nationale de moment triste pour le pays, alors qu’il endosse officiellement le rôle de capitaine. Après avoir partagé le vestiaire de la star d’Al-Nassr pendant plus de dix ans, le milieu de terrain est désormais chargé de mener une nouvelle génération de talents portugais.

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Une nouvelle ère sans le légendaire CR7

La transition à la tête de la sélection portugaise a officiellement commencé, Silva récupérant le brassard après la retraite internationale de Ronaldo. Évoquant ce changement majeur, le joueur du Real Nadrid a reconnu qu’il était difficile pour tout le monde de voir partir le légendaire attaquant, après deux décennies à la tête de l’équipe.

« C’est un processus naturel. J’ai eu le plaisir de jouer avec Cristiano en sélection pendant 12 ans. Il a toujours été notre capitaine et, maintenant que Cristiano a fait ses adieux à la sélection, il nous revient, à nous les plus âgés ou les plus expérimentés, d’aider les plus jeunes à préserver cet engagement et cette culture du travail dans le vestiaire », a expliqué Silva, cité par A Bola.

Silva a reconnu l’immense place occupée par son prédécesseur, mais a assuré que le groupe était prêt à relever le défi. « Un nouveau chapitre s’ouvre pour nous tous. Ce jour devait arriver, tôt ou tard. Personnellement, c’est triste, car cela a été un honneur et une fierté de partager le vestiaire avec lui. Maintenant, nous suivons le cours naturel des choses en poursuivant notre chemin et en essayant de prolonger la série de succès qu’a connue la Seleção ces dernières années », a-t-il ajouté.

Gérer la pression médiatique

Le départ d’une figure aussi emblématique que Ronaldo soulève une question : qui devra désormais composer avec l’intense attention médiatique et les attentes des supporters ? Silva a rapidement souligné que, si l’ambiance dans les stades pouvait changer, les joueurs de la sélection possédaient une grande expérience. Il a relevé que la plupart des supporters se rendaient initialement aux matches pour voir le quintuple Ballon d’Or.

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« En ce qui concerne l’attention médiatique, peut-être, oui, car tout le monde connaît le poids que représente Cristiano chaque fois qu’il entre sur le terrain. La plupart des gens qui allaient au stade venaient voir Cristiano, et beaucoup ne venaient que pour lui ; cela ne sera probablement plus le cas. En sélection, cela pourrait se ressentir un peu plus, mais, d’un autre côté, les joueurs de notre équipe nationale sont habitués, dans leurs clubs, à l’attention médiatique, à la pression, aux responsabilités et à être montrés du doigt quand les choses tournent mal. Je ne pense donc pas que ce soit un gros problème », a affirmé le nouveau capitaine.

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Évolution tactique et frustration en Ligue des nations

Le milieu de terrain est également revenu sur l’évolution de son rôle sous les ordres du sélectionneur Jorge Jesus, passant d’un ailier imprévisible à un rouage tactique plus prudent. Selon lui, l’entraîneur le considère comme un « numéro 8 ou numéro 10 » chargé de faire le lien entre la défense et l’attaque. Malgré son ancienneté, Silva a toutefois reconnu ressentir une certaine frustration quant à son temps de jeu lors de la campagne actuelle de Ligue des nations.

Interrogé sur ses récentes entrées en jeu, il a confié : « C’est toujours difficile, car tous les joueurs veulent jouer, faire partie de l’équipe, être utiles, et j’ai toujours été habitué à cela au cours de ma carrière. Être utile, participer et, quand je ne participe pas, c’est évidemment dur. Pour le sélectionneur, c’est encore plus compliqué lors de ce rassemblement : 27 joueurs, c’est beaucoup, et seuls 11 peuvent jouer en même temps. Choisir est donc une tâche assez difficile dans une sélection qui compte beaucoup de talent. Ce que je peux garantir de mon côté, c’est que je donnerai toujours le meilleur de moi-même. »

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Retrouvailles avec Jorge Jesus et perspectives d’avenir

Les retrouvailles avec Jesus rappellent à Silva ses débuts à Benfica, où un désaccord resté célèbre était né de la volonté de l’entraîneur de le faire jouer au poste d’arrière gauche. Silva a évoqué cet épisode en riant, précisant qu’il était prêt à jouer n’importe où, même comme gardien de but, pour aider l’équipe à réussir. Il estime que le groupe a considérablement progressé sous la direction actuelle après la déception des dernières grandes compétitions.

« Je l’espère, bien sûr. Ces quatre premiers matches ont été un excellent indicateur. La sélection a grandi et progressé, et nous espérons pouvoir continuer sur cette voie, car les dernières compétitions ont sans aucun doute été, il ne faut pas le cacher, une déception et un échec : nous voulions aller beaucoup plus loin », a conclu Silva.