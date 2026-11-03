Un moment qui dépasse le football ! Fabian Ruiz rend hommage à Jesus de Miguel après sa mort tragique lors d’une célébration émouvante avec le PSG

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Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Fabian Ruiz a marqué un moment de recueillement poignant lors du match de Ligue des champions de son équipe contre Villarreal, mardi soir. L’international espagnol a profité de cette rencontre européenne pour rendre un hommage émouvant à son compatriote Jesus de Miguel, dont la disparition soudaine a bouleversé le monde du football.

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Ruiz rend hommage à son compatriote disparu

Le monde du football est en deuil cette semaine après la terrible nouvelle du décès de Jesus de Miguel, attaquant du CD Tenerife, à l’âge de 30 ans. Le joueur a perdu la vie mardi matin après avoir été victime d’un arrêt cardiaque provoqué par une violente collision sur le terrain avec le gardien du FC Andorra Jesus Owono, lors d’un match de Segunda Division lundi. La nouvelle est tombée quelques heures seulement avant le déplacement du PSG à l’Estadio de la Ceramica, bouleversant visiblement de nombreux joueurs espagnols.

Quand Ruiz a trouvé le chemin des filets à la 17e minute, ses pensées se sont immédiatement tournées vers l’attaquant disparu. L’ancien joueur de Naples n’a pas célébré son but avec son exubérance habituelle. Il a plutôt formé le chiffre neuf avec ses mains, en référence au numéro de maillot de De Miguel, avant de pointer solennellement le ciel. Un geste plein de classe de la part du milieu de terrain : alors que son équipe dominait sur la pelouse, il pensait à ceux qui pleuraient le joueur dans son pays natal.

Le PSG terrasse Villarreal en un temps record

Si l’hommage de Ruiz a marqué les esprits par sa portée émotionnelle, la prestation des champions de France a été impitoyable. L’équipe de Luis Enrique a réussi l’exploit de marquer quatre buts en seulement huit minutes, pliant pratiquement le match avant même que de nombreux supporters aient eu le temps de s’installer à leur place. Le Sous-marin jaune a été totalement submergé par les attaques parisiennes, mêlant efficacité devant le but et pressing intense dès le coup d’envoi.

La déferlante a commencé à la neuvième minute, lorsque Joao Neves a profité d’une mêlée sur corner pour ouvrir le score. Avant que les locaux aient pu reprendre leur souffle, Desire Doue a exploité une erreur défensive pour doubler la mise trois minutes plus tard. Le cauchemar s’est poursuivi pour l’équipe espagnole lorsque Senny Mayulu, à la pointe de l’attaque, a inscrit un troisième but d’une frappe puissante à la 13e minute. Ruiz a ensuite marqué le quatrième et dernier but de cette séquence effrénée à la 17e minute, permettant au PSG d’asseoir son emprise sur le match au terme d’un premier quart d’heure historique.

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Le football uni dans le deuil

Les circonstances tragiques de la mort de De Miguel ont suscité une vague de soutien à travers le monde, au-delà des rivalités nationales et des divisions entre championnats. Tenerife avait auparavant confirmé la disparition du joueur dans un communiqué bouleversant : « Dévasté par le chagrin, la gorge nouée et incrédule à l’idée que cela puisse être vrai, le CD Tenerife a le profond regret d’annoncer la disparition tragique de Jesus de Miguel Alameda. »

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Le club a également transmis le souhait de la famille : « La famille de Jesus de Miguel tient à remercier chacun pour tous les messages de soutien reçus, tout en demandant sincèrement que son intimité soit respectée au plus haut point en ces moments terribles. »

Pour Ruiz, la possibilité de rendre hommage à un autre joueur professionnel sur la plus grande scène du football européen a rappelé les liens étroits qui unissent le monde du football. Malgré l’enjeu de la Ligue des champions, le milieu de terrain a tenu avant tout à saluer la mémoire d’un homme dont la vie a été tragiquement écourtée.