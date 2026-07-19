Un moment historique… Kokorilla lance un défi à la planète entière après avoir éliminé Messi et ses coéquipiers !

Le latéral espagnol Marc Cucurella a créé la surprise, à quelques heures de la finale très attendue contre l’Argentine en Coupe du monde 2026, en annonçant qu’il envisageait de marquer cet exploit de manière exceptionnelle si «La Roja» de soulever le trophée aux dépens de Lionel Messi et de ses coéquipiers.

Les champions d’Europe espagnols défieront dimanche soir les champions du monde argentins, dans un duel très attendu par le public et les médias.

Dans un entretien accordé à l’émission espagnole « Partidazo Cope », il a confié : « Je pense déjà à me faire tatouer si nous remportons la Coupe du monde 2026 contre l’Argentine. »

Le défenseur a toutefois exclu d’y figurer le trophée ou l’écusson de la sélection : « Ce sera le visage de Luis de la Fuente, a-t-il expliqué, car il a été déterminant pour emmener ce groupe en finale. »

Il conclut : « Ce tatouage représentera le visage de Luis de la Fuente, en signe de reconnaissance pour tout ce qu’il a fait pour nous. Ce sera vraiment quelque chose de spécial. »

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Quant au emplacement, il a souri en confessant : « Je ne sais pas encore où je vais le faire, peut-être sur le biceps. »

La sélection espagnole aborde la finale en pleine confiance, après avoir éliminé la France en demi-finale, tandis que l’Argentine s’est qualifiée en battant l’Angleterre. Le titre mondial n’est plus qu’à 90 minutes de l’une de ces deux équipes, dans un match qui pourrait écrire un nouveau chapitre de l’histoire du football.