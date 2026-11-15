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Muhammad Sharaf Eldeen
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Un moment exceptionnel : une délégation américaine soutient avec ferveur l'Algérie face au Togo

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Après que la ville de Lawrence, dans l'État du Kansas, a accueilli la sélection algérienne et des milliers de ses supporters avec une hospitalité exceptionnelle lors de la Coupe du monde 2026, l'Algérie a rendu la pareille en recevant une importante délégation américaine dans le cadre d'une visite d'amitié officielle.

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La délégation, composée d'environ 40 à 42 personnes venues de Lawrence, Kansas City et Elkader dans l'État de l'Iowa, est arrivée en Algérie le 9 novembre courant, à l'invitation du président Abdelmadjid Tebboune.

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La délégation américaine a attiré tous les regards lors de sa présence au match de l'équipe d'Algérie face au Togo, samedi soir, au stade Hocine Aït Ahmed de la ville de Tizi Ouzou, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, dans un tableau qui a illustré la continuité de la relation d'amitié née entre les deux parties lors de la Coupe du monde 2026.

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L'agence de presse algérienne a rapporté que les membres de la délégation ont suivi le match dans une ambiance festive, reflétant les liens d'amitié entre les peuples algérien et américain.

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Les membres de la délégation ont pris place dans la tribune d'honneur du stade Hocine Aït Ahmed et ont manifesté leur soutien à l'équipe d'Algérie face au Togo, lors du match qui s'est soldé par la victoire des locaux (1-0).

Ils ont également partagé avec les supporters l'ambiance des encouragements et entonné l'hymne national algérien avant le coup d'envoi du match, dans un tableau qui a rappelé les images diffusées lors de la Coupe du monde, lorsque l'équipe d'Algérie et ses supporters avaient bénéficié d'un accueil remarquable dans la ville de Lawrence.

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La délégation compte environ 42 citoyens américains venus des villes de Lawrence et Kansas City dans l'État du Kansas, aux côtés de personnalités de la ville d'Elkader dans l'État de l'Iowa, parmi lesquelles le maire de Lawrence, Brad Finkeldei, et le maire d'Elkader, Joshua Pope.

S'y ajoutent l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, et l'inspectrice des services de police de la ville de Kansas, Megan Bardwell, ainsi que des représentants de l'université du Kansas et de la société civile.

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Les membres de la délégation s'étaient auparavant rendus au Centre technique national de Sidi Moussa, jeudi dernier, où ils ont rencontré les joueurs de l'équipe d'Algérie et le staff technique, lors d'une étape qui leur a permis de renouer le contact avec les éléments de la sélection que leur ville avait accueillie durant le Mondial.

La visite a également englobé un certain nombre de monuments et de régions d'Algérie, dont Alger, Tipaza et Ghardaïa, dans le cadre d'un programme visant à renforcer les liens culturels et humains entre les deux parties.

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La ville de Lawrence avait accueilli le camp de base de l'équipe d'Algérie durant le Mondial, où des centaines d'habitants étaient sortis accueillir les joueurs à l'aéroport et avaient fait preuve d'un grand engouement populaire envers les supporters algériens.

Parmi les scènes qui ont été largement diffusées : la danse de l'officière de police Megan Bardwell avec les supporters algériens.

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Les membres de la délégation ont exprimé leurs profonds remerciements pour la chaleur de l'accueil et de l'hospitalité algériens, soulignant que les liens nés durant la Coupe du monde avaient dépassé les frontières du sport pour se transformer en une véritable relation d'amitié entre les peuples.

Des médias américains et algériens ont qualifié cette visite de modèle de « diplomatie populaire », soulignant son rôle dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, sur les plans humain et culturel.

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La présence de la délégation au match face au Togo a constitué l'une des étapes les plus marquantes de la visite, donnant à cette relation née dans les tribunes et les rues d'une ville américaine un nouveau prolongement au sein des stades algériens, dans une image qui reflète le rôle que peut jouer le football dans le rapprochement entre les peuples, au-delà des frontières de la compétition sportive.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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