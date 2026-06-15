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FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUNAFP

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Un moment difficile… Le côté humain d'une star de l'équipe de Suède après la victoire écrasante 5-0 contre la Tunisie

Y. Ayari
Tunisie
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Un poignard tunisien plante les Aigles de Carthage...

Dans un moment chargé d’émotion où loyauté sportive et attachement familial s’entremêlent, l’international d’origine tunisienne Yassine Ayari a guidé la Suède vers une victoire écrasante 5-1 face à la Tunisie, lors du match d’ouverture du groupe 6 de la Coupe du monde 2026.

Ayari a inscrit un doublé et été l’une des grandes figures de la rencontre, mais il n’a pas dissimulé son conflit intérieur. Le joueur, qui possède des origines tunisiennes par son père et passe une partie de ses vacances annuelles en Tunisie, a décrit ses sentiments comme « mitigés et contradictoires » face à l’équipe nationale qu’il considère comme faisant partie de son identité émotionnelle.

« Mes sentiments étaient mitigés », a-t-il confié après la rencontre. « Je passe une partie de mes vacances en Tunisie et j’ai un lien particulier avec ce pays. Je n’ai pas célébré mon premier but par respect pour les supporters tunisiens, même s’il a orienté le match dès le départ. »

« Je suis heureux de cette victoire qui permet à l’équipe que je représente de prendre la tête du groupe dès le départ, mais je souhaite en même temps bonne chance aux Aigles de Carthage pour la suite de leur parcours en Coupe du monde », a-t-il ajouté.

Il a également confié espérer que les Aigles de Carthage obtiendront de bons résultats contre le Japon et les Pays-Bas.

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Il s’agit de la plus large défaite de l’histoire des participations tunisiennes à la Coupe du monde, les cinq buts ayant été inscrits par Yassine Ayari (doublé), Alexander Isak, Victor Gioukires et Mattias Svanberg. 

La Tunisie, elle, doit désormais accomplir un parcours quasi sans faute lors de ses deux dernières sorties pour espérer se qualifier.

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