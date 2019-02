Un mois et demi d'absence pour Jasper Cillessen, le gardien remplaçant du Barça

Jasper Cilllessen, gardien suppléant de Marc-Andre Ter Stegen, s'est blessé ce vendredi à l'entraînement du Barça.

L'international néerlandais souffre d'une déchirure du mollet droit. Son absence est estimée à environ six semaines.

Il est le gardien de but du club catalan en Copa del Rey et manquera donc les matches aller et retour contre le Real Madrid pour les demi-finales.

[INJURY NEWS] In training today the first team player @JasperCillessen tore a muscle in his right calf and he will now be out for around six weeks pic.twitter.com/TXvLXy92i2