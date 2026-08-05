Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, poursuit ses vacances estivales avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027, près d'un mois après la fin de son parcours avec la sélection de son pays lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ronaldo n'a pas participé au stage à l'étranger organisé par Al-Nassr dans la capitale portugaise, Lisbonne, depuis le 19 juillet dernier, jusqu'à sa clôture hier mardi, ayant bénéficié d'un repos après la fin du Mondial.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que la délégation d'Al-Nassr regagne la capitale saoudienne, Riyad, aujourd'hui mercredi, à bord d'un avion privé, après la fin du stage qui a duré plus de deux semaines.

Les joueurs bénéficieront d'un repos de seulement 24 heures avant de reprendre les entraînements vendredi prochain au stade de Dar Al-Nassr, dans la capitale saoudienne.

Toutefois, les entraînements seront marqués par la poursuite de l'absence de Ronaldo, afin qu'il achève les vacances dont il bénéficie depuis la fin de la Coupe du monde.

« Il Dottore » a terminé sa participation à la Coupe du monde 2026 le 6 juillet dernier, après la défaite du Portugal face à l'Espagne sur le score de un but à zéro, en huitièmes de finale, entamant ainsi des vacances qui ont approché le mois.

Cela intervient à seulement 10 jours du début de la nouvelle saison, précisément le 15 août prochain, lorsqu'Al-Nassr affrontera Al-Fateh lors de la première journée de la Roshn Saudi League.

Al-Nassr, emmené par Ronaldo, cherche à conserver le titre de champion du championnat saoudien qu'il a remporté la saison dernière après une attente de 7 ans, ainsi qu'à être sacré pour la première fois de son histoire en Ligue des champions d'Asie de l'élite.