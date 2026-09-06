Fortuna Sittard a remporté le match à l’extérieur contre l’ADO Den Haag sur le score de 2-3, notamment grâce à un Mohamed Ihattaren étincelant. Le Néerlandais d’origine marocaine a inscrit deux buts et délivré une passe décisive.

Dans un WerkTalent Stadion à guichets fermés, l’ADO, après son beau match nul contre Feyenoord (2-2), pouvait partir à la chasse à sa première victoire de la saison. La rencontre a commencé prudemment et il ne s’est pas passé grand-chose dans les premières minutes.

Après un peu moins d’une demi-heure, Mohamed Ihattaren a toutefois tout gâché. Avec beaucoup de réussite, le milieu a conservé le ballon et a pu tenter sa chance depuis l’entrée de la surface de réparation. Déviée par Milan Hokke, sa frappe a changé de direction avant de finir au fond des filets : 0-1.

Quelques minutes plus tard à peine, Fortuna a de nouveau frappé : le centre d’Ihattaren a été magnifiquement repris de la tête par Lequincio Zeefuik, ce qui a rapidement porté le score à 0-2 à La Haye en faveur du club limbourgeois.

Au retour des vestiaires, les joueurs de La Haye ont apporté la réponse attendue. Dans le quart d’heure, Evan Rottier est parvenu jusqu’à la ligne de fond et a trouvé Yannick Eduardo, qui a superbement transformé le centre en but : 1-2.

L’ADO n’a pas su enchaîner, car Ihattaren a inscrit son deuxième but de l’après-midi presque immédiatement après cette réduction du score. D’une superbe frappe lointaine, il a redonné deux buts d’avance aux siens. Le gaucher a armé sa tentative à environ 25 mètres et a envoyé un tir puissant au fond, en passant par la face inférieure de la barre.

L’équipe à domicile n’a pas abdiqué et a continué à chercher son dernier espoir. À la quatre-vingt-dixième minute, Jesse Bal a relancé le suspense en reprenant de la tête le centre de Juho Kilo : 2-3. L’égalisation n’est toutefois pas venue. Avec cette défaite, l’ADO occupe la dix-septième place avec seulement un point. Le FC Utrecht, Willem II et le SC Cambuur n’ont eux aussi récolté qu’un seul point jusqu’à présent.