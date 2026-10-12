Un missile balistique retarde le coup d'envoi du match d'Al-Nassr en Ligue des champions d'Asie Elite !

Le journal saoudien "Al-Riyadiah" a révélé la raison du retard de plus d'un quart d'heure dans le coup d'envoi de la rencontre entre Al Nassr et Neftchi d'Ouzbékistan, lundi soir, dans le cadre de la deuxième journée de l'AFC Champions League Elite, l'horaire prévu pour le début du match ayant coïncidé avec des développements sécuritaires survenus dans la capitale Riyad.

Selon le quotidien, le porte-parole des forces de la coalition a annoncé l'interception et la destruction d'un missile balistique tiré par les Houthis en direction de Riyad, un événement survenu au moment où les supporters se trouvaient à l'intérieur du stade "Al-Awwal Park" pour suivre cette confrontation asiatique.

À lire aussi : Vidéo : première victoire en AFC Champions League Elite, Al Ahli éteint l'enthousiasme d'Al Wasl à Zabeel

Avec ce retard du coup d'envoi, le système de sonorisation interne du stade "Al-Awwal Park" a adressé un message aux supporters présents, les invitant à ne pas avoir peur ni à quitter l'enceinte et à rester à leurs places, tout en assurant que la situation était sûre.

Ce message visait à rassurer les supporters et à maintenir le calme dans les tribunes, dans un contexte d'attente lié à ce retard, avant que les regards ne se tournent de nouveau vers la pelouse dans l'attente du coup d'envoi.

Al Nassr se préparait à affronter Neftchi d'Ouzbékistan dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite, avec l'ambition d'obtenir un résultat positif devant son public et de se racheter après son faux pas lors de la journée inaugurale.

Ce retard a pesé sur l'atmosphère d'avant-match, les supporters ayant été contraints d'attendre plus longtemps que prévu, au milieu des messages de réconfort diffusés dans le stade, avant le début de cette rencontre continentale très attendue.