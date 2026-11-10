Un ancien responsable du club saoudien d'Al-Nassr a créé la surprise générale en révélant la possibilité de recruter Salem Al-Dawsari, le capitaine d'Al-Hilal, lors du prochain mercato estival.

Le contrat de Salem Al-Dawsari avec Al-Hilal arrive à son terme à la fin de la saison en cours, ce qui lui permet de signer avec n'importe quelle équipe dès le mois de janvier prochain et de rejoindre ses rangs librement l'été suivant.

Saoud Al-Sarami, ancien porte-parole du club d'Al-Nassr, a déclaré dans des propos tenus à l'émission « Malaeb » sur la chaîne « MBC Action » : « Les contrats de Salem Al-Dawsari, Mohammed Kanno et Hassan Tambakti avec Al-Hilal expirent à la fin de la saison actuelle. »

Et d'ajouter : « Concernant Hassan Tambakti, je m'attends à ce qu'il reste à Al-Hilal, et à ce que le club annonce à tout moment la prolongation de son contrat avec lui. Quant à Salem Al-Dawsari et Mohammed Kanno, ils seront remerciés à l'issue de la saison actuelle. »

Il a poursuivi : « Mohammed Kanno pourrait saisir l'occasion et rejoindre Al-Qadsiah, tandis que Salem Al-Dawsari pourrait rejoindre Al-Nassr. »

Il a précisé : « J'avais dit il y a six mois que, si (Jorge) Jesus était celui qui supervisait Al-Nassr dans les années à venir, il aurait demandé le recrutement de Salem Al-Dawsari. Mais après son départ, personne ne sait ce qui peut arriver. »

Et de conclure : « Vous pouvez interroger Saleh Al-Mutlaq, qui était le responsable des catégories de jeunes au club d'Al-Nassr, et Salem Al-Dawsari s'est entraîné avec lui. Je sais que son père est nassraoui, c'est pourquoi je n'exclus pas qu'il rejoigne Al-Nassr. »

À noter que Salem Al-Dawsari est le premier capitaine des rangs d'Al-Hilal, où il joue pour l'équipe première depuis sa première promotion en 2011. Il a contribué à son sacre dans de nombreux titres, notamment la Ligue des champions d'Asie à deux reprises et le championnat Roshn à six reprises.