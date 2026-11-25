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Le Sénégal a récupéré le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 sur décision du Tribunal arbitral du sport, mettant fin à l'une des crises les plus controversées de l'histoire du tournoi. Le ministre sénégalais de la Justice, Moussa Sarr, a salué ce verdict, assurant que son pays avait retrouvé sa dignité et ses droits, et a rendu hommage au rôle joué par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans le suivi du dossier et le soutien aux efforts juridiques menés pour défendre la position du Sénégal.

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Dans des déclarations rapportées par le média sénégalais « Seneweb », Moussa Sarr s'est dit soulagé par la décision rendue par le Tribunal arbitral du sport, saluant la mobilisation de toutes les parties ayant participé à la défense de la position de son pays tout au long du litige.

Le ministre a rendu un hommage appuyé au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, soulignant son engagement et son implication personnelle dans le dossier, une allusion au soutien dont celui-ci a bénéficié au plus haut niveau des institutions de l'État sénégalais.

Cet hommage de Sarr au président n'est pas étranger à son propre rôle dans l'affaire. Le ministre de la Justice faisait en effet partie de l'équipe d'avocats constituée pour défendre les intérêts sénégalais devant les instances compétentes, avant sa nomination au gouvernement le 1er juin 2026.

Sarr connaissait donc directement le parcours juridique du dossier avant de rejoindre son poste ministériel, ce qui confère un poids supplémentaire à ses propos sur les efforts déployés par le Sénégal dans ce combat.

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Le ministre de la Justice a également adressé ses félicitations à la Fédération sénégalaise de football, à l'équipe d'avocats chargée de représenter le pays, ainsi qu'aux joueurs de la sélection sénégalaise sacrés champions.

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Il a conclu son message par une formule marquante, reflet de la satisfaction sénégalaise face à ce dénouement : « Le Sénégal conserve son titre et retrouve pleinement sa dignité ».

La Fédération sénégalaise dévoile les détails du soutien gouvernemental

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L'évocation du rôle du président sénégalais prend une importance particulière au regard du communiqué officiel publié le 24 novembre par le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, après réception de la notification définitive du Tribunal arbitral du sport.

Dans son message adressé au peuple sénégalais et à la famille du football, Fall a exprimé sa gratitude au président Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, remerciant tout particulièrement le ministère des Sports pour son soutien constant durant la crise.

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Le président de la Fédération a précisé que ce soutien avait commencé dès la cérémonie de remise du drapeau national à la sélection, le 17 décembre 2025, et s'était poursuivi au cours des mois suivants, soulignant que l'appui gouvernemental s'était fait dans le respect de l'indépendance juridique et institutionnelle de la Fédération sénégalaise de football.

Il a également évoqué le rôle diplomatique joué par l'État sénégalais, qu'il a décrit comme discret et au service des intérêts des citoyens et des relations africaines.

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Dans le même esprit, Abdoulaye Fall a salué l'équipe de défense juridique qui a mené la bataille devant le tribunal, remerciant en particulier Me Seydou Diagne, coordinateur de la défense, et adressant un salut spécial au ministre de la Justice Moussa Sarr, l'un des membres fondateurs de cette équipe.

Fall a révélé que Sarr s'était retiré de l'équipe de défense après sa nomination au poste de ministre de la Justice le 1er juin 2026, par respect des considérations professionnelles et éthiques liées à ses nouvelles fonctions.

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Comment le trophée est-il revenu au Sénégal ?

La crise trouve son origine dans la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, qui a opposé le Sénégal au Maroc au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le 18 janvier 2026.

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Le match s'est soldé par une victoire du Sénégal 1-0 après prolongation, grâce à un but de Pape Gueye. La rencontre a toutefois été marquée par des incidents controversés dans les dernières minutes du temps réglementaire, après l'attribution d'un penalty au Maroc, suivie de protestations sénégalaises et d'une sortie temporaire du terrain des joueurs de la sélection sénégalaise.

À la reprise du jeu, Brahim Díaz a manqué son penalty, avant que la rencontre ne bascule en prolongation, remportée par le Sénégal grâce au but de Gueye.

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La Confédération africaine de football a cependant emprunté par la suite une voie juridique différente : le 17 mars 2026, son jury d'appel a déclaré le Sénégal perdant par forfait et validé une victoire 3-0 du Maroc, après une première décision rendue par la commission de discipline le 11 février.

Refusant cette décision, la Fédération sénégalaise a saisi le Tribunal arbitral du sport le 25 mars 2026, demandant l'annulation de la décision du jury d'appel et le rétablissement du résultat obtenu sur le terrain.

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Le Tribunal arbitral du sport tranche le litige

Après une audience tenue à Lausanne, en Suisse, le 8 octobre 2026, le Tribunal arbitral du sport a rendu sa décision définitive le mardi 24 novembre. Il a admis l'appel de la Fédération sénégalaise, annulé la décision du jury d'appel de la CAF et rétabli la décision de la commission de discipline rendue le 11 février.

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Le tribunal a fondé sa décision sur le fait que la reprise du match ou son arrêt définitif relevait du pouvoir d'appréciation exclusif de l'arbitre Jean-Jacques Ndala, et que le retour des deux équipes sur la pelouse ainsi que leur volonté de terminer la rencontre faisaient de la décision de reprendre le jeu une prérogative de l'arbitre sur le terrain.

Il a également précisé que les articles 82 et 84 du règlement de la compétition concernent les cas où le comportement de l'une des équipes entraîne l'arrêt définitif du match, ce qui ne s'est pas produit en l'espèce, la rencontre ayant repris et s'étant achevée sur un résultat sportif.

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La décision a été rendue à l'unanimité par la formation arbitrale présidée par Gérald Simon, et composée de l'Allemand Ulrich Haas et de l'Italien Luigi Fumagalli.

À la suite du verdict, la Confédération africaine de football a annoncé respecter la décision du tribunal et être prête à prendre toutes les mesures nécessaires à son application. Le Sénégal redevient ainsi officiellement champion d'Afrique 2025 et conserve la victoire acquise sur le terrain à Rabat.