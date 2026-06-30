Un ministre américain a confié : « J’ai dansé de joie après l’élimination de l’Iran ! »

L’élimination de l’équipe d’Iran de la Coupe du monde 2026 a provoqué un tollé, après que le ministre américain de la Sécurité intérieure, Mark Wayne Mullen, a affiché publiquement sa satisfaction.

Selon le magazine américain « Sports Business Journal », M. Mullen a déclaré lors d’une réunion à Washington qu’il était « ravi du départ » de l’équipe nationale iranienne, ajoutant : « Il n’y a aucune autre équipe avec laquelle nous ayons eu autant de contacts qu’avec eux. »

« J’étais extrêmement heureux lorsqu’ils ont obtenu leurs visas et que nous leur avons annoncé qu’ils pouvaient quitter les États-Unis ; j’ai peut-être même chanté une ou deux chansons et dansé un peu, tant j’étais heureux », a-t-il ajouté.

Selon lui, près de la moitié des personnes que l’Iran souhaitait faire entrer aux États-Unis avaient des liens directs avec les Gardiens de la révolution islamique, ce qui a compliqué l’obtention des visas pour la délégation iranienne.

Le parcours de l’Iran dans le tournoi s’est achevé après une participation exceptionnelle, émaillée d’obstacles logistiques et politiques : la sélection iranienne s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis pendant plusieurs semaines, la contraignant à installer son camp de base au Mexique alors que tous ses matchs de groupe se jouaient sur le sol américain.

Les visas n’ont été délivrés qu’à la veille du coup d’envoi, et l’équipe a dû se plier à des restrictions draconiennes, notamment une présence maximale de 24 heures sur le sol américain les jours de match.

Face à ces circonstances, l’Iran a déposé une plainte contre la Fédération internationale de football (FIFA), affirmant qu’elle était « l’équipe la plus maltraitée de la Coupe du monde » et soulignant que sa participation s’était déroulée dans des conditions exceptionnelles.