Un million et demi de dollars seulement sépareraient Trézéguet du championnat saoudien

Le transfert de l’international égyptien Mahmoud Hassan « Trezeguet » vers le club de Riyad se heurte désormais à une dernière exigence financière : un chèque de 1,5 million de dollars. Dans l’attente d’un accord définitif, l’ailier des Pharaons pourrait ainsi revenir en Arabie saoudite après plusieurs années passées en Europe.

Selon le journal « Al-Riyadiah », les négociations entre le club de Riyad, le club égyptien Al-Ahly et l’international Mahmoud Hassan « Trezeguet » butent sur une différence financière de 1,5 million de dollars, indispensable pour finaliser le transfert de l’ailier durant le mercato estival en cours.

Les discussions tripartites, engagées depuis plusieurs jours avec le club égyptien et l’entourage du joueur, butent pour l’instant sur un écart financier net entre l’offre déposée et les attentes des deux parties. Plus précisément, le club de la capitale propose un million de dollars pour racheter les six mois restants du contrat de Trézéguet avec Al-Ahly, soit cinq cent mille dollars de moins que le montant réclamé par le champion égyptien pour valider la transaction.

Sur le plan salarial, le club de la capitale propose deux millions de dollars par an au joueur, qui en réclame trois. La somme globale à injecter pour finaliser l’opération s’établit donc à 1,5 million de dollars : 500 000 dollars pour Al-Ahly et un million pour répondre aux exigences du joueur.

L’ailier de 31 ans est sous contrat avec Al-Ahly jusqu’en 2030, après être revenu au club à l’été 2025, fort de plusieurs expériences à l’étranger, notamment à Aston Villa. Formé au club, il a commencé sa carrière dans les équipes de jeunes de la « Forteresse rouge » avant de rejoindre l’équipe première et de s’expatrier.

Le joueur a réalisé une saison remarquable avec Al-Ahly, disputant 32 matchs, marquant 18 buts et délivrant une passe décisive. Trezeguet participe actuellement à la Coupe du monde 2026 avec la sélection égyptienne ; il est entré en jeu lors du dernier match contre la Nouvelle-Zélande et a inscrit le troisième but de la victoire historique des « Pharaons » (3-1).