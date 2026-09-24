Selon le journal AS, en Espagne, le joueur, dont l’identité n’a pas été révélée, a fait don de ses revenus aux nombreuses personnes œuvrant dans l’ombre. En guise de remerciement pour les efforts des employés pendant le stage de préparation et le déroulement du tournoi, qui ont duré près de deux mois et ont eu une part importante dans le triomphe aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon le reportage, le montant pour les joueurs et le staff technique s’élevait à environ un million d’euros chacun. Au total, des primes record de 44 millions d’euros ont été versées à l’Espagne, que la fédération a reçues pour sa qualification lors des différents tours et pour les matches remportés.

Selon AS , le joueur en question voulait rester anonyme et souhaite toujours le faire, afin de s’assurer que ce geste soit uniquement un signe de gratitude envers les employés.

Espagne, liste : quels joueurs sont nouveaux ?

Des retrouvailles ont peut-être désormais lieu, à condition que le généreux donateur ait de nouveau été nommé dans la liste de Luis de la Fuente. Au total, le sélectionneur de l’Espagne a procédé à quatre changements : Josep Martinez (gardien, Inter Milan), Dean Huijsen (défense, Real Madrid), Fermin Lopez (milieu, FC Barcelone) ainsi que Roberto Fernandez (attaque, Espanyol Barcelone) ont intégré l’équipe à la place de Marcos Llorente (retraite), Gavi (non retenu, un match de suspension), Joan Garcia (blessure au genou) et Borja Iglesias (non retenu).

Pour débuter cette XXL trêve internationale, l’Espagne affronte l’Angleterre en Ligue des nations samedi, avant le match retour en conclusion le 6 octobre. Entre-temps, des duels contre la Croatie (29 septembre) et la Tchéquie (3 octobre) sont au programme.