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Oliver Maywurm
Traduit par

Un million d’abonnés en moins de 24 heures ! Les supporters du FC Barcelone adorent cette initiative de Hansi Flick

LaLiga
H. Flick
FC Barcelone

Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, est désormais officiellement sur Instagram. Une arrivée qui suscite visiblement l’enthousiasme des supporters du Barça.

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Flick n’avait ouvert son compte sur le réseau social que jeudi soir. Moins de 24 heures plus tard, vendredi en fin d’après-midi, l’entraîneur allemand du Barça comptait déjà un million d’abonnés.

« Hola, culers ! », a lancé Flick aux supporters du champion d’Espagne dans sa première publication, jeudi. « Je suis heureux d’être sur Instagram et de partager avec vous quelques moments de mon quotidien au Barça. Merci beaucoup pour votre soutien ! Vive le Barça », a poursuivi l’ancien sélectionneur de l’Allemagne.

Flick, qui a pris les rênes de l’équipe catalane en 2024, est extrêmement apprécié des supporters barcelonais. Si son nombre d’abonnés a grimpé aussi vite, c’est aussi parce que le Barça a partagé sa première publication sur son compte Instagram officiel, suivi par près de 150 millions de personnes.

Hansi Flick et le Barça veulent désormais remporter aussi la Ligue des champions

Flick fait l’unanimité à Barcelone, tant sur le plan humain que sportif. Lors de ses deux premières saisons, il a remporté à chaque fois le championnat d’Espagne avec les Blaugrana, qui pratiquent sous ses ordres un football enthousiasmant. Après des éliminations en Ligue des champions, d’abord de justesse en demi-finale (2024/25), puis en quart de finale (2025/26), l’objectif est désormais de décrocher le grand titre sur la scène internationale cette saison.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
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En phase de ligue, le Barça est pour l’instant dans les temps, même si, après de larges victoires contre Feyenoord (5-1) et sur le terrain de Galatasaray (5-2), il s’est dernièrement incliné 2-4 face au Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions. La défaite 1-2 contre le Real Madrid lors du Clasico le week-end dernier ternit également le tableau : après neuf victoires, il s’agissait des premiers points perdus par Barcelone en Liga cette saison. L’équipe de Flick reste néanmoins en tête du classement, avec deux points d’avance sur son poursuivant actuellement le plus menaçant, l’Atlético de Madrid.

Flick avait prolongé son contrat de manière anticipée jusqu’en 2028 en mai. Ce nouveau contrat comprend également une option pour une année supplémentaire, jusqu’en 2029. Plusieurs semaines avant de signer, l’entraîneur de 61 ans avait déjà annoncé qu’il mettrait fin à sa carrière d’entraîneur après son passage à Barcelone : « J’adore travailler ici. Nous avons beaucoup de temps et je ne pense pas à partir ailleurs. Je suis ici et ce sera mon dernier club, mon dernier poste. J’en suis très heureux », avait souligné Flick en mars.

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