Le club d'Al-Taawoun a offert au milieu de terrain serbe Sergej Milinković-Savić, star d'Al-Hilal, un chiffre historique en Saudi Pro League.

Al-Hilal se déplace chez Al-Taawoun, ce samedi, sur le terrain de ce dernier à Buraydah, dans le cadre de la septième journée de la Saudi Pro League.

La composition de départ d'Al-Hilal a vu la participation de Savić au milieu de terrain, comme à l'accoutumée, aux côtés du Portugais Rúben Neves et du Saoudien Mohamed Kanno.

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La participation de Savić lui a offert un chiffre historique, ce match devenant son 100e en Saudi Pro League, depuis son arrivée à Al-Hilal à l'été 2023, en provenance de la Lazio en Italie.

Depuis lors, le milieu de terrain serbe a disputé 99 matchs avant la rencontre face à Al-Taawoun, au cours desquels il a inscrit 35 buts, à une moyenne de plus d'un but tous les 3 matchs, un ratio extrêmement élevé pour un milieu de terrain.

Le joueur de 31 ans ne s'est pas contenté de ses remarquables performances offensives, puisqu'il a également réussi à délivrer 27 passes décisives, à une moyenne de plus d'une passe décisive tous les 4 matchs.

Il est à noter que Savić est le meilleur buteur d'Al-Hilal lors de la saison en cours de Saudi Pro League, bien qu'il soit milieu de terrain, ayant marqué 4 buts lors des six derniers matchs, tout en délivrant une autre passe décisive.