L'Argentin Alexis Mac Allister, milieu de terrain de Liverpool, a déclaré qu'Andoni Iraola avait changé le visage de l'équipe, après qu'« il y avait eu un dysfonctionnement » sous la direction de l'ancien entraîneur Arne Slot.

Liverpool avait limogé Slot de son poste à la fin de la saison dernière et engagé Iraola à sa place.

Iraola a dirigé Liverpool lors de 11 matchs jusqu'à présent, remportant 7 d'entre eux, concédant 3 nuls et subissant une défaite.

Liverpool avait disputé un match de Ligue des champions mardi soir, s'imposant face au Villarreal espagnol sur le score de 4-3 à Anfield, sachant que la star argentine a inscrit deux buts.

Après le coup de sifflet final, Mac Allister s'est montré franc au sujet de la saison dernière, tout en révélant qu'il appréciait le style de football « différent » appliqué sous la direction d'Iraola.

Dans son entretien avec le réseau « Amazon Prime » après la victoire, Mac Allister a déclaré : « L'année dernière a été une année extrêmement difficile pour nous tous. Il est évident que je n'étais pas à mon meilleur niveau, et je suis le premier à le reconnaître, je n'ai aucun problème avec ça. Il y avait un dysfonctionnement dans l'équipe, et cet entraîneur l'a changé »,

Et d'ajouter, selon le journal britannique « Mirror » : « C'est vraiment important. Notre style de jeu est totalement différent. Je n'aime pas comparer, mais j'ai le sentiment d'être en forme à présent et c'est ce que je veux et ce que j'apprécie. »



