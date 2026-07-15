Un message virulent à l'adresse du Maroc… Le président de la Fédération espagnole s'emporte à propos de la finale de la Coupe du monde 2030

Rafael Lozano, président de la Fédération espagnole de football, a ravivé la polémique sur le pays hôte de la finale de la Coupe du monde 2030 en adressant un message ferme au Maroc. Il a réaffirmé la leadership de l’Espagne dans l’organisation de cette édition historique et a rejeté toute remise en question de ce rôle.

Si le Maroc, l’Espagne et le Portugal accueilleront conjointement la Coupe du monde 2030, la course à l’organisation de la finale reste ouverte : Madrid vise le stade Santiago Bernabéu, tandis que Rabat mise sur le nouveau stade Hassan II de Casablanca.

Dans des déclarations rapportées par le journal portugais « A Bola », Luzão a exprimé son mécontentement face aux articles évoquant les chances croissantes du Maroc d’accueillir la finale, déclarant : «Je ressens parfois de la colère quand je vois que l’Espagne est à la tête de cette Coupe du monde, la Coupe du monde du centenaire, et que des doutes sont ensuite soulevés à ce sujet. Le rôle de l’Espagne ne devrait faire l’objet d’aucune remise en cause.»

Il a ajouté : « Il n’est pas bon que le dossier commun soit affaibli par des discussions de ce genre », faisant référence à la polémique en cours concernant le stade qui accueillera la finale.

Il s’est aussi agacé du timing de la fuite des informations sur le dossier marocain, rappelant qu’elles sont apparues le jour même où les sélections espagnole et marocaine jouaient en Coupe du monde 2026, ranimant ainsi une rivalité médiatique autour de la finale.

Malgré l’intensification de la polémique, Lozan a réaffirmé sa confiance dans la position de son pays, soulignant que l’Espagne jouait un rôle de premier plan dans le projet commun. Dans un message ferme, il a déclaré : « Je l’ai déjà affirmé : c’est l’Espagne qui mène cette Coupe du monde. »

Ces propos sont tenus alors que les spéculations s’intensifient sur le stade qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2030, la FIFA n’ayant pas encore tranché entre le Santiago Bernabéu à Madrid et le futur stade Hassan II à Casablanca.

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