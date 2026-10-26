Les réactions se sont multipliées après la victoire du Real Madrid, dimanche dernier lors du Clásico, face à son éternel rival, le Barça, sur ses propres terres, mais ce qui a surpris, c'est la réaction de l'ancien gardien madrilène, Iker Casillas.

Le Real Madrid s'est imposé face à son rival historique, le Barça, sur le score de 2-1 lors du Clásico de la phase aller de la Liga, au stade Spotify Camp Nou.

Casillas, personnalité très active sur les réseaux sociaux, a voulu, après la victoire de son équipe sur le Barça, partager un message avec ses abonnés via son compte officiel « X ».

Casillas a déclaré : « Il reste encore un titre de championnat à décrocher. Le Real Madrid a livré une prestation remarquable, et la tactique de Mourinho était excellente. »

Voilà ce qu'a déclaré l'ancien gardien de but du Real Madrid, et cette sortie a, bien entendu, suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, compte tenu de sa relation tendue avec Mourinho.

Cependant, il semble que le différend ait été enterré par le joueur, qui suit de loin les résultats de son équipe et se réjouit lorsque les choses tournent en sa faveur.







