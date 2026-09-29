Un message sans mots : Ronaldo a-t-il délibérément répondu aux rumeurs de rébellion au Portugal ?

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a accentué le flou entourant sa situation avec le « Brésil de l'Europe » au cours des dernières heures.

Certains rapports avaient évoqué l'existence de différends entre Ronaldo et son entraîneur portugais Jorge Jesus, après qu'il n'a pas participé à la victoire contre la Norvège sur le score de 2-1, avant-hier dimanche, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations de l'UEFA.

Ces spéculations se sont intensifiées après que la star portugaise a manqué l'entraînement de sa sélection ce mardi, en raison de son retour à l'hôtel où réside l'équipe afin d'effectuer quelques exercices en salle de sport.

Au cœur de ces spéculations, Ronaldo a publié une photo via son compte personnel sur le site « X » avec le maillot du Portugal, accompagnée du drapeau de son pays et d'un emoji cœur.

Ce message, qui ne contenait aucun mot, est venu réduire les rumeurs sur la colère de Ronaldo, 48 heures avant l'affrontement contre le Danemark, après-demain jeudi, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations de l'UEFA.

Ronaldo avait été titulaire lors du match de la première journée contre le pays de Galles, qui s'est terminé par une victoire un but à zéro, mais il n'a réussi ni à marquer ni à délivrer de passe décisive, et a obtenu la plus mauvaise note des deux sélections, avant de prendre place sur le banc face à la Norvège.