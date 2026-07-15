Un message politique sur la pelouse… Les joueurs argentins lancent une véritable « guerre » contre l’Angleterre après leur remontada spectaculaire

Les joueurs argentins ont provoqué l'équipe d'Angleterre et ses supporters à l'issue du match opposant les deux équipes en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Menés au score, les Argentins ont renversé la vapeur pour l’emporter 2-1 et rejoindre l’Espagne en finale dimanche prochain.

Le journal Marca a commenté :Ce n’était pas qu’un simple match de football, et cela ne le sera jamais entre l’Angleterre et l’Argentine. Le conflit armé de 1982 autour de la souveraineté des îles Malouines et la défaite argentine restent gravés dans les mémoires, poussant les joueurs à réaffirmer à chaque occasion leur revendication sur cet archipel de l’Atlantique Sud.

Après leur succès en demi-finale, les joueurs argentins ont déployé une banderole sur la pelouse sur laquelle on pouvait lire : « Les îles Malouines sont argentines ».

Selon le quotidien, Lo Celso a immortalisé l’instant en prenant une photo avec la banderole, avant de la poser sur la pelouse et de réunir ses coéquipiers autour pour célébrer la qualification.

Un geste susceptible d’attiser la colère des Anglais, qui ne l’entendront pas de cette oreille.

Qu’est-ce que la guerre des Malouines ?

La guerre des Malouines a été un conflit armé qui a opposé l’Argentine au Royaume-Uni du 2 avril au 14 juin 1982.

Le conflit a éclaté lorsque la junte militaire argentine a ordonné le débarquement de troupes sur ces îles contrôlées par la Royaume-Uni depuis 1833, dans une tentative désespérée de souder la nation.

Londres a réagi avec fermeté, déployant une importante force navale pour reprendre le territoire.

Le conflit dura 74 jours et se conclut par la capitulation de l’Argentine, au prix d’un bilan humain tragique : 649 soldats argentins et 255 soldats britanniques trouvèrent la mort.







