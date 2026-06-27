Un message percutant de Al-Jaber après le choc de la Coupe du monde : « Ne vous laissez pas emporter par la colère »

Sami Al-Jaber, légende du football saoudien, appelle à garder la tête froide après l’élimination de l’équipe nationale de la Coupe du monde 2026. Pour lui, les réactions passionnelles ne régleront pas les problèmes exposés durant la compétition. Il insiste sur la nécessité d’un bilan approfondi et d’un plan de reconstruction clair pour relancer les « Verts ».

Les coéquipiers de Salem al-Dawsari ont quitté la compétition dès la phase de groupes, avec un seul point au compteur : un nul face à l’Uruguay, une défaite contre l’Espagne, puis un autre partage, cette fois sans but, face au Cap-Vert, les reléguant à la dernière place de leur poule.

L’ancien attaquant a confié à la presse : « Les décisions prises sur le coup de l’émotion sont toujours mauvaises. Il faut d’abord retrouver son calme, puis corriger les erreurs et commencer à bâtir une équipe nationale saoudienne forte, sur des bases claires, loin des réactions émotionnelles ou des solutions provisoires. »

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Il a ajouté que le message le plus important après tout échec est de procéder à une évaluation objective des causes qui ont conduit à ce résultat, puis de demander des comptes aux responsables et d’élaborer un plan à long terme garantissant un retour de l’équipe nationale à un meilleur niveau de compétitivité.

Sur le plan purement sportif, l’ancien buteur a pointé les lacunes techniques exposées face au Cap-Vert : une domination stérile, trop peu d’occasions créées et une incapacité à convertir le peu de situations favorables.

Il a souligné que l’inefficacité offensive constituait l’une des principales causes de cette élimination précoce, les joueurs n’ayant pas su transformer leur maigre possession en occasions franches, sans compter les difficultés de l’équipe à construire ses attaques et à assurer la liaison entre les lignes.

Il a conclu en insistant sur la nécessité d’engager dès maintenant un processus de réforme global, qui dépasse le simple changement d’entraîneur pour s’attaquer aux volets technique, administratif et de formation, afin de bâtir une sélection capable de rivaliser lors des prochaines échéances.

Il a affirmé que la sélection saoudienne possède les atouts pour revenir plus forte, à condition de mettre en place une planification rigoureuse et d’apprendre des erreurs commises au Mondial, plutôt que de céder à la pression des supporters en prenant des décisions hâtives.