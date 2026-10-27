Le Real Madrid a tenu à mettre en avant sa victoire dans le Clasico face au Barça (2-1), dimanche dernier, lors de la dixième journée du championnat d'Espagne, pendant la cérémonie de remise des trophées du Ballon d'or 2026.

Alors que la cérémonie se déroulait à Londres, hier lundi, la chaîne de télévision du Real Madrid a interrompu sa diffusion habituelle pour présenter un épisode spécial de l'émission « Real Madrid Conecta », consacré aux tout derniers trophées et à l'annonce du lauréat du prix, selon ce qu'a rapporté le réseau « Foot Mercato ».

Les commentateurs ont saisi l'occasion pour mettre en doute les informations publiées avant l'événement, évoquant des pronostics inexacts : « Des listes entières ont fuité, elles ont omis les noms des lauréats, et des noms de vainqueurs qui n'étaient pas réellement les gagnants ont aussi fuité. Il semble que certains se livrent à une falsification manifeste. »

Et d'ajouter, ironiques : « N'est-il pas étrange que la cérémonie se tienne à Londres pour la première fois ? »

Les tensions sont ensuite montées lorsqu'est venu le moment de désigner le successeur de la star française Ousmane Dembélé, l'attaquant du Paris Saint-Germain lauréat du Ballon d'or 2025.

Alors que les espoirs du Real Madrid reposaient sur Kylian Mbappé, deuxième au classement, c'est finalement Harry Kane qui a été couronné du trophée.

La chaîne de télévision du Real Madrid a félicité le joueur anglais avant de conclure sa diffusion par une référence directe à la victoire du Real Madrid en Catalogne : « Le Real Madrid a gagné à Barcelone, et Harry Kane est le lauréat du Ballon d'or. On se retrouve demain, au revoir. »

C'était une manière de remettre le Clasico sous les projecteurs, tout en adressant une ironie à peine voilée au Barça au terme d'une soirée où la star de la Maison Blanche n'a pas réussi à décrocher le trophée.



