L'Allemand Jens Wissing, entraîneur d'Al-Ittihad, a dévoilé les coulisses de la réunion qui s'est tenue entre lui et les joueurs, après la démonstration face à Al-Jazira en Ligue des champions d'Asie Élite.

Al-Ittihad s'est imposé face à Al-Jazira sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui les opposait, ce mardi, au stade Mohammed bin Zayed dans la capitale émiratie Abou Dabi, dans le tour préliminaire qualificatif pour la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

À l'issue de la rencontre, Wissing a tenu à rassembler tous les joueurs d'Al-Ittihad sur le terrain, où il leur a adressé quelques mots, avant leur entrée dans les vestiaires.

À propos de la teneur de ces mots, Wissing a déclaré lors de la conférence de presse, dans des propos rapportés par le journal « Asharq Al-Awsat » après la rencontre : « J'ai dit aux joueurs qu'ils avaient gagné de façon remarquable, qu'ils méritaient de se qualifier pour la Ligue des champions d'Asie Élite, que c'était leur place, et qu'ils devaient désormais rentrer, se reposer, puis se préparer pour le prochain match. »

Il a ajouté : « Je suis très heureux de cette victoire, nous méritons la qualification, nous savions à quel point le match serait difficile dans cette ambiance, nous avons respecté l'adversaire et nous nous sommes sacrifiés. Je suis satisfait de tout le groupe en raison des sacrifices consentis par les joueurs. »

Par ailleurs, l'entraîneur allemand a refusé de s'exprimer sur les nouvelles recrues que le club pourrait engager durant l'actuelle période des transferts estivaux, ou même sur les joueurs qui pourraient partir, à l'image de l'ailier français Moussa Diaby.

Il a précisé : « Le moment n'est pas approprié pour parler de cela (les nouvelles recrues), il reste trois semaines, durant lesquelles j'évaluerai certaines choses. Pour l'heure, je pense à remporter le prochain match à domicile, devant mon public, c'est le plus important. »

Au sujet de Diaby, il a répondu : « Toute ma concentration est uniquement sur les matchs, je n'écoute pas les médias. Moussa Diaby est un joueur formidable, mais nous pensons maintenant aux prochains matchs. »

Rappelons qu'Al-Ittihad entamera la nouvelle saison de la Roshn League, samedi prochain, lorsqu'il recevra Al-Khaleej, au stade Al-Inma, lors de la première journée de la compétition.