Une lettre ouverte attaquant le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a provoqué une fracture publique au sein du football asiatique, après que le Qatar a annoncé son rejet de la position de la Confédération asiatique et exigé des clarifications urgentes sur l'instance qui l'a mandatée pour parler au nom de ses membres.

La crise a révélé une fissure évidente au sein de la maison asiatique, à un moment charnière de la lutte pour l'avenir de la présidence de la FIFA, alors qu'Infantino, qui cherche à se faire réélire l'an prochain, fait face à une fronde sans précédent menée par trois des plus grandes confédérations continentales du monde.

La Confédération asiatique de football s'était jointe lundi à l'Union européenne « UEFA » et à la Confédération de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes « CONCACAF » dans une attaque commune, dans laquelle elles ont réclamé la démission d'Infantino, après l'échec de sa tentative d'attirer des investissements privés vers les tournois de la FIFA, à commencer par la Coupe du monde.

Une lettre furieuse de Doha

En réponse, le président de la Fédération qatarienne de football, Hamad ben Khalifa Al Thani, membre du comité exécutif de la Confédération asiatique et membre du conseil de la FIFA, a adressé une lettre au ton très ferme au président de la Confédération asiatique, le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa, publiée par l'agence « Reuters ».

Al Thani a déclaré dans sa lettre : « Il faut d'abord s'assurer de l'existence d'un avis collectif ; il ne peut être présumé, ni imposé par une simple annonce. »

Le président de la Fédération qatarienne a réclamé des précisions sur la nature des consultations menées au sein de la Confédération asiatique, et sur quelle base celle-ci s'est estimée mandatée pour parler au nom des 47 fédérations membres.

Il a ajouté : « Je n'ai pas été consulté, ni la Fédération qatarienne ni moi personnellement, que ce soit de manière officielle ou officieuse, avant la publication du communiqué. Aucun préavis n'a été donné, aucun projet n'a été diffusé, et aucune occasion n'a été offerte de commenter son contenu ou d'y contribuer avant sa publication publique au nom de la Confédération asiatique et pour le compte de ses membres. »

Division asiatique et soutien arabe à Infantino

Cette démarche révèle de profondes divisions au sein de la Confédération asiatique à un moment décisif.

La contestation qatarienne survient quelques heures seulement après que six présidents de fédérations arabes, dont le Qatar et le Maroc, hôte de la Coupe du monde 2030, ont annoncé jeudi leur soutien total à Infantino, en pleine crise qui a suivi l'échec de la proposition d'investissement privé.

Parmi les six signataires figurent quatre membres du conseil de la FIFA : Hamad ben Khalifa Al Thani du Qatar, Hany Abou Rida d'Égypte, Fouzi Lekjaa du Maroc et Ahmed Ould Yahya de Mauritanie.

Dans leur communiqué, les six présidents de fédérations ont exprimé « leur profonde reconnaissance pour les efforts continus d'Infantino en faveur de l'essor du football à l'échelle mondiale, de l'élargissement des opportunités dans toutes les régions, et du renforcement du rôle de ce sport dans le rapprochement des peuples et des sociétés ».

Infantino avait proposé de séparer les droits commerciaux de la Coupe du monde et d'en vendre 20 % à des investisseurs du secteur privé dans le but de réunir environ 4,2 milliards de dollars, avant de se voir contraint d'abandonner totalement le projet à la suite de la tempête qu'il avait provoquée au sein des confédérations continentales.