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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

« Un message et un cœur » : Yamal apporte son soutien aux familles des victimes de la « catastrophe ferroviaire »

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
L. Yamal
Espagne

Des dizaines de morts et de blessés

Lamine Yamal, la star du Barça, a exprimé sa solidarité avec les victimes de l'accident de train survenu à Urda, une tragédie dont l'écho s'est étendu au monde du football.

L'accident de train survenu hier matin à Urda a provoqué un choc dans tout le pays, et cette tragédie a ébranlé le monde du football. En solidarité avec les victimes, tous les matchs de la Coupe du Roi d'Espagne prévus hier, mercredi, ont été reportés.

 De nombreux footballeurs ont présenté leurs condoléances aux victimes, et Lamine Yamal faisait partie de ceux-là.

La star du Barça a écrit sur son compte Instagram : « Ma solidarité et mon soutien à toutes les familles des victimes et des personnes touchées par le drame d'Urda. Tout le soutien et le courage à tous. » Lamine a accompagné son message d'un emoji en forme de cœur.

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31 oct. 2026

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La collision de deux trains à grande vitesse a fait des dizaines de morts et de blessés, et deux wagons des deux trains sont tombés dans un ravin à la suite du choc.

Plus de 540 personnes se trouvaient à bord des deux trains, et cet accident est considéré comme l'un des pires de l'histoire moderne des chemins de fer espagnols.

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