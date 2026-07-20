Lionel Messi, capitaine de l’équipe d’Argentine, a brisé le silence en s’adressant à ses supporters après la défaite en finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne (1-0), Une défaite qui a mis fin au rêve des « Tango » de conserver leur titre mondial, mais qui n’a pas entamé la fierté du capitaine argentin au regard de la performance de son équipe tout au long du tournoi.

Sur son compte officiel Instagram, il a confié sa peine après cette finale perdue, assurant que l’amertume de la défaite persisterait encore longtemps, tout en rappelant que le parcours de l’Albiceleste méritait respect et reconnaissance.

«La douleur est immense, et cette blessure mettra du temps à cicatriser. Mais je m’accroche aussi à tous ces beaux moments : ces matchs où nous avons renversé la vapeur après avoir donné le maximum, ces instants qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires, ainsi que le soutien de tout un pays qui, associé au travail acharné et aux efforts considérables de cette équipe, nous a ramenés parmi l’élite des sélections mondiales. »

Le capitaine argentin a ajouté : « Il est encore difficile de mesurer pleinement notre parcours, mais atteindre deux finales de Coupe du monde consécutives est un exploit dont nous pouvons être fiers. Je vous remercie du fond du cœur pour chaque message et chaque mot d’encouragement. Nous avons à nouveau su nous unir en tant que nation, faire front commun et partager la fierté d’être Argentins. »

Il a conclu en félicitant la sélection espagnole : « Je tiens aussi à féliciter l’Espagne pour sa victoire dans cette compétition. »