« Un message aux multiples significations »… Le Premier ministre néerlandais rend hommage au Maroc malgré l’élimination des « Oranje »

Rob Jetten, le Premier ministre néerlandais, a réagi à la qualification du Maroc pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après la victoire des Lions de l’Atlas aux tirs au but (3-2) face aux Pays-Bas, à l’issue d’un match qui s’est terminé sur le score de 1-1 après le temps réglementaire et les prolongations, lors d’une rencontre disputée au stade de Monterrey, au Mexique, dans le cadre des seizièmes de finale de la compétition.

Les Néerlandais ont ouvert le score à la 72e minute par l’intermédiaire de Cody Gakpo, la star de Liverpool, mais les Marocains n’ont pas abdiqué : Issa Diop a égalisé dès la première minute du temps additionnel de la seconde période (90+1), envoyant le match en prolongation, avant que la séance de tirs au but ne sourie finalement aux Lions de l’Atlas.

Après la rencontre, Rob Jetten a réagi sur son compte officiel X : « Après un match passionnant qui a opposé les Néerlandais aux Lions de l’Atlas, le parcours des Pays-Bas en Coupe du monde a malheureusement pris fin. C’était magnifique de voir à quel point le sport rassemble les gens, et comment les supporters néerlandais, de tous horizons, ont conquis le cœur de tous grâce à leurs défilés massifs. »

Il a ajouté : « C’était magnifique de voir comment la grande majorité de la communauté marocaine des Pays-Bas a célébré la victoire méritée de son équipe dans un esprit positif, et comment les coéquipiers et les adversaires se sont unis pour soutenir Cody Gakpo pendant cette période émotionnellement difficile pour lui et sa famille. Un grand merci à l’équipe des Moulins à vent, et bonne chance aux Lions de l’Atlas pour la suite du tournoi et leur prochain match contre le Canada.

Grâce à ce succès, les Marocains poursuivent leur parcours en Coupe du monde 2026 et défieront le Canada en huitièmes de finale, les Nord-Américains s’étant qualifiés après leur victoire 1-0 sur l’Afrique du Sud.