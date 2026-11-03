Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BAYERN MUNICHAFP
Oliver Maywurm
Traduit par

Un message à ses détracteurs, et aussi à Uli Hoeneß ? Lennart Karl fait encore parler de lui avec sa célébration après son but sur le terrain de l’Atlético

Ligue des Champions
Atlético Madrid vs Bayern Munich
Bayern Munich
L. Karl

Lennart Karl a réagi aux récents titres de presse le concernant en célébrant son but qui a donné l’avantage au Bayern Munich lors du match de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid.

Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

Après avoir d’abord fêté son but à la 54e minute avec ses coéquipiers dans une mêlée de joie, Karl n’a pas résisté à l’envie d’adresser une réplique à ses détracteurs. Les deux mains portées à ses oreilles, le joyau offensif du Bayern a mimé un « bla-bla ». En clair : vos bavardages ne m’intéressent pas.

En théorie, Karl aurait pu viser, entre autres, Uli Hoeneß, président d’honneur et figure tutélaire du FC Bayern. Après tout, celui-ci avait contribué à lancer les récents débats publics autour du joueur de 18 ans lorsqu’il avait déclaré récemment, dans un entretien accordé à Welt am Sonntag : « Je me suis promis d’avoir une discussion sérieuse avec lui. » Karl serait « encore loin d’être une superstar. Les jeunes joueurs ont besoin d’humilité. Les comparaisons avec Olise ne lui font manifestement pas de bien, il y a encore un monde entre eux. [...] Les jeunes joueurs ont aussi besoin de pression. Je ne sais pas, par exemple, si cela fait du bien à Lennart Karl qu’on se contente toujours de le prendre dans ses bras. »

De son côté, Bild avait récemment rapporté que Hoeneß ne serait pas le seul, au sein du FC Bayern, à être gêné par le « mode de vie glamour » de Karl, selon les termes du tabloïd. Alors que le joueur traversait ces dernières semaines un léger passage à vide sur le plan sportif, tout à fait normal à son jeune âge, les débats médiatiques autour de l’international allemand aux quatre sélections se sont récemment intensifiés.

Qu’a dit Michael Ballack sur la manière dont le Bayern Munich traite Lennart Karl ?

Son conseiller Michael Ballack a ensuite pris la défense de Karl à l’occasion du choc contre le Borussia Dortmund, le week-end dernier, contribuant toutefois lui aussi à maintenir son protégé au cœur de l’actualité. « Qu’Uli Hoeneß critique son image publique est légitime. Mais il est tout aussi clair qu’en agissant ainsi, il fait publiquement de Lennart une cible », a déclaré Ballack à DAZN, s’en prenant aux dirigeants du Bayern pour leur manière de traiter Karl et attaquant également Max Eberl, directeur sportif du FC Bayern. Le fait que celui-ci, « maintenant que la courbe de performance de Lennart repart clairement à la hausse, lui attribue un passage à vide sportif, agrémenté de faux pas, est incompréhensible sur le plan du timing et mérite au moins d’être remis en question sur le fond », a poursuivi Ballack.

Prochains matchs
M05

M05

Bundesliga

07 nov. 2026

FCB

FCB

Après le match contre le BVB, Eberl a sans surprise été interrogé sur les propos de Ballack et s’est également montré irrité par la double casquette de l’homme de 50 ans : « Je ne sais pas s’il a dit cela en tant que consultant de DAZN ou en tant que conseiller du joueur », a rétorqué Eberl avec ironie, avant d’expliquer sur Sky : « Honnêtement, je trouve difficile de mener désormais une dispute par médias interposés. » Au sujet de la situation sportive de Karl, il a insisté : « Nous savions que sa progression pouvait aussi connaître un creux. Et nous n’avons rien dit d’autre. On voit que cela repart à la hausse et qu’il est sur la bonne voie. Je suis impressionné par la façon dont ce jeune homme met tout cela de côté. C’est ce que j’ai dit au nom du Bayern Munich. »

Après avoir manqué la Coupe du monde en raison d’une déchirure d’un faisceau musculaire à la cuisse, survenue peu avant le début du tournoi, Karl avait d’abord eu du mal à entrer dans sa saison. Mais lors des derniers matches, la forme du milieu offensif est clairement repartie à la hausse, son but important contre l’Atlético en constituant pour l’heure le point culminant.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google