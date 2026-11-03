Après avoir d’abord fêté son but à la 54e minute avec ses coéquipiers dans une mêlée de joie, Karl n’a pas résisté à l’envie d’adresser une réplique à ses détracteurs. Les deux mains portées à ses oreilles, le joyau offensif du Bayern a mimé un « bla-bla ». En clair : vos bavardages ne m’intéressent pas.

En théorie, Karl aurait pu viser, entre autres, Uli Hoeneß, président d’honneur et figure tutélaire du FC Bayern. Après tout, celui-ci avait contribué à lancer les récents débats publics autour du joueur de 18 ans lorsqu’il avait déclaré récemment, dans un entretien accordé à Welt am Sonntag : « Je me suis promis d’avoir une discussion sérieuse avec lui. » Karl serait « encore loin d’être une superstar. Les jeunes joueurs ont besoin d’humilité. Les comparaisons avec Olise ne lui font manifestement pas de bien, il y a encore un monde entre eux. [...] Les jeunes joueurs ont aussi besoin de pression. Je ne sais pas, par exemple, si cela fait du bien à Lennart Karl qu’on se contente toujours de le prendre dans ses bras. »

De son côté, Bild avait récemment rapporté que Hoeneß ne serait pas le seul, au sein du FC Bayern, à être gêné par le « mode de vie glamour » de Karl, selon les termes du tabloïd. Alors que le joueur traversait ces dernières semaines un léger passage à vide sur le plan sportif, tout à fait normal à son jeune âge, les débats médiatiques autour de l’international allemand aux quatre sélections se sont récemment intensifiés.

Qu’a dit Michael Ballack sur la manière dont le Bayern Munich traite Lennart Karl ?

Son conseiller Michael Ballack a ensuite pris la défense de Karl à l’occasion du choc contre le Borussia Dortmund, le week-end dernier, contribuant toutefois lui aussi à maintenir son protégé au cœur de l’actualité. « Qu’Uli Hoeneß critique son image publique est légitime. Mais il est tout aussi clair qu’en agissant ainsi, il fait publiquement de Lennart une cible », a déclaré Ballack à DAZN, s’en prenant aux dirigeants du Bayern pour leur manière de traiter Karl et attaquant également Max Eberl, directeur sportif du FC Bayern. Le fait que celui-ci, « maintenant que la courbe de performance de Lennart repart clairement à la hausse, lui attribue un passage à vide sportif, agrémenté de faux pas, est incompréhensible sur le plan du timing et mérite au moins d’être remis en question sur le fond », a poursuivi Ballack.

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Après le match contre le BVB, Eberl a sans surprise été interrogé sur les propos de Ballack et s’est également montré irrité par la double casquette de l’homme de 50 ans : « Je ne sais pas s’il a dit cela en tant que consultant de DAZN ou en tant que conseiller du joueur », a rétorqué Eberl avec ironie, avant d’expliquer sur Sky : « Honnêtement, je trouve difficile de mener désormais une dispute par médias interposés. » Au sujet de la situation sportive de Karl, il a insisté : « Nous savions que sa progression pouvait aussi connaître un creux. Et nous n’avons rien dit d’autre. On voit que cela repart à la hausse et qu’il est sur la bonne voie. Je suis impressionné par la façon dont ce jeune homme met tout cela de côté. C’est ce que j’ai dit au nom du Bayern Munich. »

Après avoir manqué la Coupe du monde en raison d’une déchirure d’un faisceau musculaire à la cuisse, survenue peu avant le début du tournoi, Karl avait d’abord eu du mal à entrer dans sa saison. Mais lors des derniers matches, la forme du milieu offensif est clairement repartie à la hausse, son but important contre l’Atlético en constituant pour l’heure le point culminant.