Partager Suivez GOAL sur Google

Les grands rêves de Manchester United pour le marché des transferts hivernal se heurtent de nouveau à la réalité des chiffres. Après plusieurs jours de rumeurs évoquant une révolution colossale à 500 millions de livres sterling sous la houlette du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, l'un des experts financiers les plus en vue du football est sorti du bois pour mettre un terme à toutes ces spéculations, assurant que ces informations n'ont « absolument aucune chance » de se concrétiser.

Publicité

Avec l'arrivée de Pochettino aux commandes à Old Trafford, des changements étaient attendus en janvier. Le technicien argentin cherchera à imprimer sa marque sur l'équipe et à voir United s'extirper de la menace de la relégation, lui qui occupe actuellement la 18e place de Premier League, au cours de l'une des pires saisons de son histoire récente.

Après son arrivée au club, des rumeurs retentissantes ont circulé, selon lesquelles United pourrait dépenser 500 millions de livres sterling en janvier, avec la star de Chelsea Cole Palmer dans ses plans. Un transfert qui, s'il se concrétisait, ferait l'effet d'un séisme sur le marché des transferts anglais.

Mais Stefan Borson, expert financier reconnu dans le monde du football, a tourné ces affirmations en dérision et les a rejetées en bloc, dans des déclarations accordées au site « Football Insider ».

« Manchester United ? Impossible qu'ils fassent ça, non ? Manchester United a la capacité de dépenser, mais cela nécessiterait que les propriétaires injectent des liquidités. Et de toute façon, il n'y a aucune chance que United achète Cole Palmer », a déclaré Borson.

Publicité Publicité

Et l'expert financier d'ajouter : « Il est très peu probable que Newcastle soit disposé à vendre l'un de ses meilleurs joueurs en janvier, comme Lewis Hall, qui vient de signer un nouveau contrat, pour moins qu'une somme astronomique. Je ne pense pas que Manchester United le fera. Donc, honnêtement, je ne suis pas d'accord avec l'essentiel de cette analyse. »

Related Topics

Le démenti de Borson concernant les supposées dépenses de 500 millions de livres sterling de Manchester United est intervenu après un article publié sur le site même auquel il contribue, « Football Insider », ce qui a conféré davantage de crédibilité à sa réponse.

Brian King, ancien recruteur de Manchester United, avait déclaré : « On parle de Manchester United et de Pochettino qui chercheraient à recruter Cole Palmer et Lewis Hall, et peut-être d'autres joueurs en janvier. Ils disposent de 400 à 500 millions de livres sterling à dépenser, c'est la somme qu'il leur faudra investir pour ramener Manchester United parmi les équipes qui gagnent. »

Publicité

Et King d'ajouter, dans des propos relayés par le site « TEAMtalk » : « Ou même une équipe capable de remporter le titre, car ils ne le gagneront certainement pas cette année. Manchester United n'est plus le nom qu'Alex Ferguson avait bâti pour Manchester United. C'était un âge d'or, Arsenal et Liverpool comptaient parmi les plus grandes équipes qui les concurrençaient. C'était une époque palpitante, extrêmement plaisante, mais le Manchester United d'aujourd'hui n'est plus la même équipe. »

Malgré cette polémique, United devrait vraisemblablement dépenser de l'argent en janvier, afin de renforcer son effectif et de sauver sa saison. Mais les chances de voir une équipe dépenser une telle somme en hiver paraissent extrêmement minces, a fortiori pour une équipe qui n'a déboursé qu'environ 150 millions de livres sterling l'été dernier.