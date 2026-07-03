Un incident remarqué s'est produit jeudi à l'hôtel où logent les joueurs égyptiens à Dallas. Les images montrent qu'un jeune supporter souhaite prendre une photo avec le joueur égyptien Trezeguet, avant que la situation ne dégénère soudainement.

Alors que Trezeguet s’apprêtait à poser pour une photo avec le jeune supporter, Ibrahim Hassan, entraîneur adjoint et frère jumeau du sélectionneur Hossam Hassan, s’est interposé entre le joueur et le fan.

Un agent de sécurité américain s’interpose alors et repousse Hassan en anglais : « Back off ! » L’assistant, déjà tendu, réplique vivement : « Don’t push me ! Don’t push me ! » Un membre du staff égyptien tente de calmer les esprits : « Are you crazy ?! »

Alors que le calme semblait revenir, Hassan a piqué une crise de colère : « Va te faire foutre ! Va te faire foutre ! » Il a tenté de s’en prendre à l’agent, mais a été retenu par plusieurs membres du staff égyptien.

Les raisons précises de l’intervention du policier demeurent floues ; la presse égyptienne évoque simplement une affluence importante dans le hall de l’hôtel.

Quoi qu’il en soit, cet incident perturbe la préparation des Pharaons, jusqu’ici auteurs d’un Mondial convaincant. Deuxièmes de leur groupe derrière la Belgique, les Egyptiens affrontent l’Australie vendredi soir (20 h, heure néerlandaise) en huitièmes de finale.