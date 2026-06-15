Le tribunal correctionnel de Qasr al-Nil a condamné Hani Shukri, membre du conseil d’administration du club de Zamalek, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir insulté les supporters de l’Ahly, son rival historique.

Le jugement, assorti d’un sursis, prévoit également une caution de 5 000 livres, une amende de 10 000 livres et la prise en charge des frais de justice. Le tribunal a estimé que les propos tenus par le dirigeant portaient atteinte à l’honneur et à la réputation des supporters adverses.

L’affaire remonte au 5 juin 2025, jour où une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait le dirigeant quittant une cérémonie funéraire.

Les images le montrent serrant la main d’un participant en précisant qu’il agissait ainsi par « respect », avant de lancer une insulte à l’encontre des fans du club rival, sous les yeux des invités et des photographes. La séquence provoque un tollé et ravive la tension entre les deux géants du football égyptien.

Le conseil d’administration des Rougeet Blanc, dirigé par Mahmoud Al-Khatib, a alors mandaté son conseiller juridique, Mohamed Othman, pour déposer une plainte auprès du procureur général.

Parallèlement, la Fédération égyptienne de football a renvoyé le dossier devant sa commission de discipline. Celle-ci a infligé à Shukri une suspension de trois mois, assortie d’une interdiction de stade et d’une amende de 5 000 livres, estimant que ses propos constituaient un manquement à l’esprit sportif.

Au cours de l’instruction, le parquet de Qasr al-Nil a entendu le dirigeant, qui a reconnu l’authenticité de la vidéo tout en assurant qu’il n’avait pas l’intention d’offenser Al-Ahly ou ses supporters. Libéré sous caution de 5 000 livres, il a ensuite été renvoyé devant le tribunal, qui a rendu sa décision ce jour.