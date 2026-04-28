Un membre du conseil d’administration des Corinthians assène un jugement sans appel sur Memphis : « Il est en train de détruire le club ! »

César Romeu, membre du conseil d’administration du Corinthians, a critiqué Memphis Depay, qu’il pointe comme l’une des principales raisons des difficultés financières du club brésilien.

Dans un entretien accordé à Central do Timão, le dirigeant affirme que le club est lourdement endetté et réitère son soutien au président Osmar Stabile : « Nous devons continuer à le soutenir, car il fait tout son possible pour rembourser ces dettes. »

Il est également très critique à l'égard des agents : « Dès qu'un peu d'argent entre, ils sont là pour réclamer leur part. C'est un puits sans fond. »

« Mais ce qui ruine vraiment le club, c’est Memphis Depay », affirme Romeu avec conviction. « Un million d’euros par mois, et il ne marque pas, ne fait pas de passes décisives. » « Ce joueur n’a pas joué depuis quatre mois et nous devons continuer à le payer. Et sa dette reste toujours de sept millions d’euros », déclare le membre du conseil d’administration, agacé.

Malgré tout, le club souhaite conserver l’attaquant et a échafaudé un plan en trois temps : prolonger le contrat, le rendre financièrement viable, puis attirer de nouveaux sponsors.

L’attaquant néerlandais n’a disputé que douze matchs avec Corinthians cette saison, en manquant dix-huit pour cause de blessure, et n’a inscrit qu’un but assorti d’une passe décisive.