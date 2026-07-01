Un membre de la Fédération marocaine affirme : « Lakja a modifié la trajectoire de Hakimi… et c’est notre objectif pour la Coupe du monde. »

Ismail Zitouni, membre de la Fédération royale marocaine de football, affirme que le projet mené depuis plusieurs années par l’instance est à l’origine des succès successifs de la sélection des « Lions de l’Atlas ». il souligne que le président de la FRMF, Fawzi Lakjaâ, a joué un rôle clé pour convaincre de nombreux joueurs binationaux de choisir le Maroc, à l’image d’Achraf Hakimi, alors proche de revêtir le maillot espagnol.

Invité ce mercredi de la radio égyptienne « Mega FM », El Zaitouni a souligné que la qualification du Maroc pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à sa victoire face aux Pays-Bas, avait comblé de joie les supporters arabes, insistant sur le fait que ces performances n’étaient pas le fruit du hasard.

Il a ajouté : « Nous avons réjoui le peuple arabe après notre victoire contre les Pays-Bas ; c’est un exploit pour lequel nous travaillons depuis des années, et nous avons répondu aux attentes des supporters. »

Il a expliqué que le projet marocain repose sur une planification à long terme, soulignant que la Fédération s’est concentrée depuis des années sur le recrutement de joueurs professionnels évoluant en Europe.

Il a déclaré : « Depuis que Fawzi Lakjaâ a pris la présidence de la Fédération marocaine, son objectif a été de convaincre les joueurs professionnels évoluant en Europe et les joueurs binationaux de représenter la sélection marocaine. Nous y sommes parvenus avec un grand nombre d’entre eux, tels que Hakim Ziyech et Ibrahim Díaz, Ashraf Hakimi était d’ailleurs sur le point de représenter l’équipe d’Espagne, mais nous avons réussi à le convaincre de jouer pour le Maroc. »

Il souligne que l’équipe compte aujourd’hui de nombreux joueurs qui brillent dans les meilleurs championnats européens tout en restant fidèles à leur identité marocaine.

« Nous comptons dans nos rangs des joueurs qui brillent dans les plus grands championnats européens, en phase avec la philosophie marocaine du football et attachés à leur identité. Prenons le cas d’Ayub Bouadi, appelé pour la première fois et qui a répondu présent, sans oublier des piliers comme Yassine Bounou ; mais l’essentiel est que tout le système soit au service de la sélection. »

Zitouni a par ailleurs salué le travail du sélectionneur Walid Regragui, tout en rappelant que la longévité d’un entraîneur dépend avant tout des résultats.

Il a toutefois rappelé que « le départ de Walid Regragui reste une possibilité, car dans le football la continuité se juge avant tout à l’aune des résultats ».

L’objectif : atteindre à nouveau les demi-finales.

Concernant l’édition actuelle de la Coupe du monde, le dirigeant a réaffirmé l’ambition de retrouver le dernier carré.

Il a déclaré : « Rien n’est le fruit du hasard chez nous ; tout repose sur la concentration et la planification. Aujourd’hui, la barre de nos ambitions est placée haut : il s’agit d’atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, comme lors de la dernière édition. »

Il a ajouté : « Le chemin vers la finale de la Coupe du monde sera semé d’embûches, mais nous avons les moyens et la capacité d’atteindre les demi-finales. »

Concernant la prochaine rencontre face au Canada, Zitouni anticipe un match difficile tout en saluant le haut niveau de Yassine Bounou.

Il a déclaré : « La rencontre contre le Canada ne sera pas facile, et Yassine Bounou est toujours à la hauteur des attentes du public marocain ; son niveau est tout simplement exceptionnel. »

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Comparaison entre Bono et El Hadary

Il a toutefois refusé de les comparer directement à l’ancien gardien égyptien Essam El-Hadary, précisant : « Il est difficile de les mettre en parallèle, car ce sont deux gardiens de très haut niveau. »

Il a ajouté : « Essam El-Hadary possède un palmarès impressionnant, c’est le « Grand Mur », et il a contribué aux trois victoires de l’Égypte à la Coupe d’Afrique des nations. »

Par ailleurs, il a salué la nomination du Marocain El-Hussain Ammouta au poste de directeur technique d’Al-Ahly, estimant que le club avait fait le bon choix.

Le défi d’Ammouta avec Al-Ahly

Il a déclaré : « Je connais bien El-Hussine Ammouta ; c’était un joueur exceptionnel, et c’est un entraîneur doté d’une personnalité très forte, tant sur le terrain qu’en dehors. »

Il a ajouté : « Il possède une philosophie de jeu unique qu’il met en œuvre sur le terrain, et je suis convaincu qu’il réussira avec l’Al-Ahly et qu’il redonnera à l’équipe la place qui lui revient. »

Pour conclure, Zitouni a adressé un message de soutien à la sélection égyptienne en vue de la Coupe du monde : « Je souhaite que l’Égypte aille le plus loin possible dans la compétition afin de faire honneur au football arabe et africain, d’autant plus que le Maroc, l’Égypte et l’Algérie sont les seules équipes arabes qualifiées pour les phases à élimination directe de la Coupe du monde. »