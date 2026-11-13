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L'équipe d'Égypte s'apprête à entamer une nouvelle ère sous la direction d'Ali Maher, lorsqu'elle affrontera le Malawi, ce vendredi soir, au Caire, dans le cadre des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, premier match des Pharaons sous la houlette de leur nouveau sélectionneur, après le limogeage de Hossam Hassan sur fond d'une crise personnelle ayant suscité une vive polémique dans le pays.

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L'Égypte dispute deux rencontres face au Malawi, dans l'espoir de franchir une étape importante vers la qualification au tournoi continental, mais le match de vendredi marquera également le début d'une nouvelle ère, après la fin de la période de Hossam Hassan, dont les dernières semaines ont été dominées par une crise née en dehors des terrains.

Le célèbre réseau français RMC a mis en lumière les raisons du limogeage de Hossam Hassan de son poste, sans toutefois mentionner que son différend avec le capitaine Mohamed Salah figurait parmi les causes ayant provoqué le départ prématuré de l'entraîneur, avant le terme de son contrat courant jusqu'en 2030.

Cela intervient alors que certains établissent un lien entre le limogeage de Hossam Hassan et le différend survenu entre l'entraîneur et Salah, sur fond du remplacement de la star de Trabzonspor lors du match face à l'Angola, ainsi que les informations circulant à l'époque au sujet d'insultes adressées par l'entraîneur aux joueurs entre les deux mi-temps du match.

Le réseau français a souligné que Hossam Hassan a quitté son poste la semaine dernière, à la suite d'une altercation survenue entre ses deux épouses au cours du mois d'août, ce qui a motivé la décision de le limoger.

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Selon le même réseau, la Fédération égyptienne de football a annoncé l'éviction de l'entraîneur, précisant que l'affaire et les « répercussions » qui en ont découlé, ainsi que son « impact négatif sur l'image positive et la stabilité » de l'équipe nationale, étaient à l'origine de cette décision.

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Une altercation dans un hôtel réputé se solde par le transfert de Hossam Hassan à l'hôpital

Âgé de 60 ans, Hossam Hassan est l'un des noms les plus marquants de l'histoire du football égyptien, après avoir disputé 176 matches internationaux en tant que joueur, avant de se tourner vers l'entraînement et de diriger plusieurs clubs locaux, puis de prendre en charge la sélection égyptienne en 2024.

Bien que les résultats en dents de scie de la sélection durant sa période à la tête de l'équipe aient déjà commencé à peser sur sa situation, c'est la crise personnelle survenue durant l'été qui a constitué le tournant décisif pour son avenir.

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Selon le rapport, une altercation a éclaté fin août entre les deux épouses de Hossam Hassan dans un restaurant de l'un des hôtels réputés, et ce durant sa période de congé, moins d'un mois après la fin de la Coupe du monde.

Hossam Hassan a tenté d'intervenir pour mettre fin à l'altercation entre ses deux épouses, mais il a été victime d'un malaise après avoir échoué à apaiser la situation, avant d'être transporté à l'hôpital, qu'il a ensuite quitté sans blessures physiques graves.

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La vidéo de l'altercation aggrave la crise

Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée aux limites du différend familial, après qu'une séquence vidéo de l'altercation s'est largement répandue en Égypte, ce qui a provoqué la colère des instances sportives et gouvernementales.

Bien que Hossam Hassan ait annoncé sa volonté de divorcer de sa première épouse, puis la fin de leur relation conjugale, la crise a valu à l'entraîneur des sanctions officielles au cours des jours ayant précédé son départ de la sélection.

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Avant son limogeage par la Fédération égyptienne de football, le Conseil supérieur de régulation des médias a pris la décision d'interdire à Hossam Hassan toute apparition sur l'ensemble des plateformes médiatiques, sur fond de la polémique suscitée par sa vie privée.

La décision de l'écarter de la sélection est intervenue peu de temps après, alors même que le contrat de l'entraîneur avait été prolongé jusqu'en 2030 à l'issue de la Coupe du monde.

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Ainsi, l'Égypte entame une nouvelle étape sous la houlette d'Ali Maher, qui sera appelé à recentrer l'attention sur l'aspect sportif et à mener Mohamed Salah et ses coéquipiers vers la qualification à la Coupe d'Afrique des nations 2027, loin de la polémique qui a dominé la fin de l'ère Hossam Hassan.