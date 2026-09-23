Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Bart DHanis
Traduit par

Un média espagnol annonce en grande pompe une bonne nouvelle au sujet de Frenkie de Jong

F. de Jong
FC Barcelone

Frenkie de Jong fait d’énormes progrès dans sa convalescence, annonce Diario SPORT ce mercredi matin. Le milieu de terrain est attendu de retour à l’entraînement collectif dans les trois semaines.

De Jong s’était blessé au genou avant la Coupe du monde de l’été dernier, mais avait tout de même décidé de jouer malgré la douleur avec les Pays-Bas, au grand agacement de son club, le FC Barcelone.

Le meneur de jeu pouvait ensuite choisir entre une opération ou laisser la blessure guérir de manière « naturelle ». De Jong a opté pour cette dernière solution.

Il y a quelques semaines, il avait déjà retrouvé brièvement le terrain d’entraînement avec les kinés, mais avait dû rentrer après quelques sprints, car il ressentait encore trop de gêne.

Cette fois, le genou de De Jong va donc vraiment beaucoup mieux. Ces derniers jours, la douleur a quasiment disparu. Actuellement, il s’entraîne déjà seul sur le terrain. Selon SPORT, De Jong est extrêmement enthousiaste quant à ses progrès.

Le Barça a parfaitement lancé sa saison sans le milieu de terrain né à Arkel. Le club trône solidement en tête de la Liga avec 21 points en 7 matches. En Ligue des champions aussi, le premier match a été largement remporté : le club s’est imposé 5-1 face à Feyenoord.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google