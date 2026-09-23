Un média espagnol annonce en grande pompe une bonne nouvelle au sujet de Frenkie de Jong

Frenkie de Jong fait d’énormes progrès dans sa convalescence, annonce Diario SPORT ce mercredi matin. Le milieu de terrain est attendu de retour à l’entraînement collectif dans les trois semaines.

De Jong s’était blessé au genou avant la Coupe du monde de l’été dernier, mais avait tout de même décidé de jouer malgré la douleur avec les Pays-Bas, au grand agacement de son club, le FC Barcelone.

Le meneur de jeu pouvait ensuite choisir entre une opération ou laisser la blessure guérir de manière « naturelle ». De Jong a opté pour cette dernière solution.

Il y a quelques semaines, il avait déjà retrouvé brièvement le terrain d’entraînement avec les kinés, mais avait dû rentrer après quelques sprints, car il ressentait encore trop de gêne.

Cette fois, le genou de De Jong va donc vraiment beaucoup mieux. Ces derniers jours, la douleur a quasiment disparu. Actuellement, il s’entraîne déjà seul sur le terrain. Selon SPORT, De Jong est extrêmement enthousiaste quant à ses progrès.

Le Barça a parfaitement lancé sa saison sans le milieu de terrain né à Arkel. Le club trône solidement en tête de la Liga avec 21 points en 7 matches. En Ligue des champions aussi, le premier match a été largement remporté : le club s’est imposé 5-1 face à Feyenoord.