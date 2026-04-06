Un médecin saoudien l'affirme : Inzagi a enfreint les règles et a ruiné les stars du Hilal

La pression monte au sein du club Al-Hilal ces derniers temps, en raison des blessures à répétition qui ont touché plusieurs stars de l'équipe, ouvrant la voie à une vague de controverses et d'accusations visant l'entraîneur italien Simone Inzaghi, concernant son rôle dans cette crise, tant au niveau de la préparation physique que des charges d'entraînement, à un moment crucial de la saison où « le Leader » a besoin que ses joueurs soient au meilleur de leur forme.

Al-Hilal a souffert cette saison d’une série de blessures successives, dont la dernière en date est celle de la star française Karim Benzema, ainsi que celle du capitaine saoudien Salem Al-Dossari, ce qui a accru l’inquiétude au sein de l’équipe, d’autant plus que l’absence de joueurs clés se répète à un moment décisif de la compétition.

Dans ce contexte, le médecin saoudien Rakan Al-Wabel, spécialiste des blessures sur le terrain, s’est exprimé lors de son passage dans l’émission « Al-Muntasif », affirmant que la situation actuelle suscite de nombreuses inquiétudes, en déclarant : « Nous parlons de plus de 9 absences pour cause de blessure, ce qui est un chiffre très élevé. Selon les normes de la Fédération internationale de football (FIFA) et de l’Union européenne, cela indique la présence de signes de danger évidents au sein du système. »

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Il a ajouté : « Les études confirment que si le nombre de blessures dépasse cinq joueurs pour 1 000 heures de pratique, que ce soit en match ou à l’entraînement, cela signifie qu’il y a un véritable dysfonctionnement, qui peut provenir de la direction médicale ou du staff technique, ou résulter d’une charge d’entraînement trop élevée. »

Il a expliqué que l'école italienne, en particulier la traditionnelle, à laquelle appartient la méthode d'Inzaghi, repose sur un pressing intense et une augmentation des charges physiques, ce qui accroît le risque de blessures musculaires, soulignant que la plupart de ces blessures relèvent de ce qu'on appelle un « loading spike » , c'est-à-dire une augmentation soudaine de la charge physique, ce qui se vérifie également avec l'entraîneur Jorge Jesus, qui adopte une approche similaire à l'entraînement.

Enzagi fait l'objet de vives critiques ces derniers temps, en raison de la baisse des résultats, dont le dernier en date est le match nul contre Al-Taawoun (2-2) lors de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.