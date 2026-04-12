L'entraîneur italien Simone Inzaghi, qui dirige le club saoudien Al-Hilal, a essuyé les critiques d'un médecin spécialisé dans les blessures sportives après ses récentes déclarations sur les blessures.

Le club saoudien traverse en effet une série de blessures graves qui touchent ses joueurs stars depuis le début de la saison, ce qui a mis en cause la méthode de l’Italien.

Mais l’entraîneur italien a choisi de répliquer lors de la conférence de presse d’avant-match, à la veille de la rencontre face à Al-Sadd (Qatar), programmée lundi soir pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions asiatique.

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« Toutes les blessures étaient dues à des contusions et non à la fatigue ou à la préparation physique, comme certains le prétendent », a-t-il affirmé.

Mais le médecin saoudien Rakan Al-Wabel, spécialiste des blessures sportives, a affirmé dans l’émission « Al-Muntasif » : « Al-Hilal a connu une série de blessures musculaires, et non de simples contusions comme l’a laissé entendre l’entraîneur ».

Il ajoute : « Les blessures sont dues à la façon dont Inzaghi applique une pression intense ; l’entraîneur doit se concentrer sur un seul championnat et gérer la charge physique de manière plus intelligente ».

Il conclut : « La méthode Inzaghi risque de faire perdre plusieurs championnats, pas seulement un ; il doit donc gérer la situation avec intelligence. »