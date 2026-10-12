Le Paris Saint-Germain occupe la tête de la Ligue des champions après sa large victoire 6-1 face au Slovan Bratislava, mais il affrontera un adversaire bien plus coriace mercredi prochain.

Le tenant du titre européen se déplacera en Angleterre pour défier Manchester City, dans un choc européen très attendu.

La rencontre sera dirigée par un arbitre allemand, puisque l'Union des associations européennes de football (UEFA) a annoncé la désignation de Sven Jablonski pour officier lors de ce match comptant pour la deuxième journée de la Ligue des champions. Il sera assisté de ses compatriotes Eduard Beitinger et Christian Dietz.

Ce sera la première fois que Jablonski dirigera une rencontre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Prochains matchs MCI Ligue des Champions 15:00 PSG

En revanche, il a déjà arbitré un match de Manchester City dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, la saison dernière, lors de sa défaite à l'extérieur face à Bodø/Glimt (1-3) en phase de groupes.

Enfin, les supporters français ont pu voir Jablonski à l'œuvre cette saison, puisqu'il a dirigé le match aller du barrage qualificatif pour la Ligue des champions entre Fenerbahçe et l'Olympique Lyonnais (1-1).