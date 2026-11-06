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L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a exposé sa philosophie de gestion concernant Vinicius Jr., soulignant que la réussite collective passe avant tout joueur. Après avoir fait tourner son effectif face à l’AEK Athènes, Mourinho a salué le soutien du vestiaire à l’attaquant brésilien.

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Mourinho gère son attaque face à un calendrier chargé

Jose Mourinho a expliqué comment il gérait tactiquement Vinicius Jr. alors que le Real Madrid traverse un automne chargé. L’attaquant brésilien a joué en milieu de semaine lors de la victoire 3-2 du Real Madrid contre l’AEK Athènes en Ligue des champions, ce qui a permis à des coéquipiers comme Arda Guler de se reposer.

Mourinho a rappelé qu’une rotation de l’effectif sur la durée était essentielle pour permettre au Real Madrid de rester compétitif sur tous les tableaux.

Cependant, l’entraîneur a clairement indiqué que ses choix de composition seraient toujours dictés par les priorités collectives plutôt que par le statut individuel des joueurs.

L’équipe passe avant chaque joueur

« Pour moi, le plus important, c’est l’équipe. Jamais je ne nuirais volontairement à l’équipe pour favoriser un joueur », a affirmé Mourinho.

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« Quand nous reviendrons à la normale et que Vini Jr. sera disponible, je gérerai la situation. Je veux que l’équipe pense match après match, mais en tant qu’entraîneur, je dois penser aux prochaines rencontres et à l’enchaînement des matches qui nous attend. »

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« Le match contre l’AEK était pour Vini Jr., afin de laisser un peu de repos à un joueur comme Guler, qui avait quelques soucis », a-t-il expliqué.

Un soutien total à Vinicius pour retrouver son meilleur niveau

Mourinho s’est dit pleinement convaincu que Vinicius pouvait retrouver son meilleur niveau, soulignant le soutien dont il bénéficie au sein du vestiaire.

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« Un mauvais joueur restera toujours mauvais, quels que soient les efforts déployés pour l’améliorer. Un bon joueur traverse parfois de mauvaises périodes, mais il peut retrouver son niveau habituel », a déclaré Mourinho.

« Le match que Vini Jr. a joué à Athènes, si ce n’était pas Vini Jr. mais un joueur ordinaire, nous dirions tous qu’il a fait un bon match. Pas un match incroyable, parce que son équipe n’a pas joué de manière incroyable. Nous attendons toujours le Vini Jr. qui m’a éliminé de la Ligue des champions. Cette version de lui existe et nous l’attendons tous. L’amitié de ses coéquipiers, sans exception, est quelque chose d’important », a-t-il ajouté.

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Le Real Madrid prépare ses options pour affronter Valence

Mourinho a réaffirmé que les décisions concernant l’effectif seraient toujours prises dans l’intérêt des résultats collectifs du Real Madrid.

« Au moment de décider qui joue, l’équipe passe avant l’individu », a conclu l’entraîneur.

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