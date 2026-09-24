Après un peu moins d’une demi-heure dans le duel face à l’Oranje jeudi soir, l’attaquant Kai Havertz s’est écroulé sur la pelouse. Après un bref traitement, le staff médical de l’équipe du DFB a fait signe pour le changement : à la 30e minute, le débutant en sélection Younes Ebnoutalib (Eintracht Francfort) est entré en jeu à la place de Havertz.

Juste avant que l’attaquant d’Arsenal ne tombe au sol, il s’était saisi l’arrière de la cuisse. Des problèmes musculaires semblent donc être la raison pour laquelle Havertz a dû quitter le terrain prématurément.

Getty Images

Le genou du joueur de 27 ans avait lui aussi été touché peu auparavant. Le Néerlandais Quinten Timber (Crystal Palace) avait asséné un vilain coup à Havertz au-dessus du genou. Reste à savoir si cela a également joué un rôle dans son remplacement, d’autant qu’un diagnostic précis de la blessure n’a évidemment pas encore été établi.

Pourquoi Jamal Musiala n’a-t-il pas pu jouer avec l’équipe du DFB ?

Avec Musiala, un autre joueur de premier plan, que Klopp voulait titulariser pour sa première sur le banc de l’équipe nationale allemande, n’a même pas pu entrer en jeu. Le meneur de jeu du Bayern Munich aurait ressenti des problèmes musculaires pendant l’échauffement, ce qui a obligé Klopp à le retirer au tout dernier moment de son onze de départ. Le Mayençais Nadiem Amiri a ainsi été propulsé de manière inattendue dans le milieu de terrain allemand.

Havertz avait bien entamé la nouvelle saison après un exercice précédent marqué par les blessures. Chez le champion d’Angleterre Arsenal, il est absolument incontournable : lors des sept premiers matches officiels de 2026/27, il en est déjà à trois buts. À Amsterdam, il disputait jeudi soir sa 63e sélection ; lors de la Coupe du monde 2026 ratée, Havertz avait pris part à quatre matches (trois buts).