Le FC Barcelone risque de nourrir bien des regrets après avoir assisté à la performance exceptionnelle du Brésilien João Pedro, qui était une cible du club catalan durant l'actuel mercato estival, après qu'il a inscrit un magnifique triplé en seulement 10 minutes, offrant à Chelsea une victoire spectaculaire face au Western Sydney Wanderers (6-4), lors du premier match amical du nouvel entraîneur Xabi Alonso sur le sol australien.

Entré en jeu à la 60e minute de la rencontre, João Pedro a marqué 3 buts consécutifs en seulement 10 minutes, scellant la victoire des Blues dans un match complètement fou qui a vu 10 buts être inscrits sur la pelouse australienne.

Le Barça avait manifesté un vif intérêt pour recruter João Pedro au cours de cet été, mais Chelsea a définitivement fermé la porte à toute tentative de s'attacher les services de l'attaquant brésilien, qui semble appelé à devenir l'un des piliers du nouveau projet d'Alonso avec le club londonien.

Chelsea a débuté la rencontre avec un onze jeune, Alonso ayant procédé à de larges changements dans son équipe de départ, choisissant un groupe de jeunes joueurs avant de faire entrer les stars dans la dernière demi-heure pour sceller la victoire, une indication claire de sa nouvelle philosophie d'entraîneur.

Le jeune joueur Dastan Satpayev, âgé de 17 ans, qui ne rejoindra officiellement l'équipe qu'à ses 18 ans le mois prochain, a ouvert le score pour Chelsea d'un superbe but après seulement 7 minutes de jeu, à la suite d'une attaque directe.

Mais les hôtes ont répliqué avec force et se sont montrés les plus forts en début de match, profitant de la fragilité de la jeune équipe de Chelsea qui avait rarement joué ensemble ; Anthony Pantazopoulos a en effet égalisé d'une tête sur corner, avant qu'Aidan Hamond ne donne l'avantage à son équipe après avoir dribblé Josh Acheampong et Tosin Adarabioyo.

Mais la qualité offensive de Chelsea s'est manifestée avant la pause, Dario Essugo inscrivant le but de l'égalisation 2-2 après une magnifique passe de Satpayev et un une-deux avec Reggie Walsh, qui s'est distingué de manière remarquable bien qu'il n'ait pas dépassé les 17 ans.

En seconde période, Chelsea a débuté avec deux joueurs au milieu de terrain âgés de seulement 16 ans, Mehdi Nicole Gazoli et Reggie Watson, une indication claire de la volonté d'Alonso de s'appuyer sur les jeunes pour bâtir son projet.

À la 60e minute, Alonso a effectué de nombreux changements en faisant entrer les stars de l'équipe première, mais cela est intervenu alors que l'équipe était menée d'un but, après que Dylan Siclouna eut inscrit le troisième but du Western Sydney d'une puissante frappe du pied gauche.

Cela a semblé galvaniser les stars, Jimmy-Jay Gittens ayant égalisé de près après une magnifique passe de João Pedro, qui avait atteint la ligne de but, le Brésilien entamant ainsi son numéro exceptionnel.

Malgré l'entrée des stars, le Western Sydney a repris l'avantage après qu'Awang Loul eut profité d'une erreur d'Estêvão Willian pour marquer d'un face-à-face, ramenant le score à 4-4.

À partir de cet instant, Chelsea n'a plus regardé en arrière : João Pedro a inscrit son premier but d'une superbe frappe enroulée, avant d'ajouter le deuxième moins de deux minutes plus tard, puis de compléter son triplé en marquant le sixième but de Chelsea sur corner.

Alonso adressera peut-être un message de remerciement au sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti, car João Pedro, qui a bénéficié d'un repos suffisant après la Coupe du monde, a totalement dominé le déroulement de la rencontre et a prouvé qu'il serait l'une des principales armes offensives de Chelsea la saison prochaine.