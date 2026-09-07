Jorge Valdano, ancienne star et ancien entraîneur du Real Madrid, a analysé la première défaite de la Maison Blanche dans un match officiel sous l'ère José Mourinho.

Le Real Madrid a en effet concédé sa première défaite de la saison en cours, en s'inclinant sur la pelouse du Real Betis 1-0, vendredi soir, lors de la quatrième journée du championnat d'Espagne de football.

Valdano a déclaré à la chaîne « Movistar Plus Deportes » : « Eh bien, c'est inopportun. Cela vient interrompre l'état de bonheur du Real, qui semblait se renforcer de match en match. »

L'ancien footballeur, âgé de 70 ans, a qualifié cette défaite de « surprenante » et a souligné : « J'avais le sentiment que le onze aligné face au Betis était le plus proche de l'équipe type que le Real Madrid pouvait faire jouer. »

Il a affirmé : « C'était la première fois que tout le monde jouait ensemble, la première fois que tout le monde était à la disposition de Mourinho, et le résultat a été un coup dur. »

Il a poursuivi : « J'ai le sentiment qu'il s'agit d'une équipe extrêmement talentueuse sur le plan technique, qui possède beaucoup de solutions offensives, c'est précisément ce qui lui a manqué lors du dernier match. »

Valdano a ajouté : « Je considère qu'il s'agit d'un match exceptionnel, au sens propre du terme. Hors du commun, qui déroge à la règle. »

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