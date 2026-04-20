La situation a totalement dégénéré dimanche soir lors de la rencontre entre Monopoli et Foggia. Dans les dernières minutes de la rencontre, les supporters de l’équipe visiteuse ont envahi la pelouse, contraignant les joueurs à évacuer précipitamment vers le tunnel des vestiaires.

Foggia, qui évolue en Serie C, traverse une saison très difficile. Le club, dont la dernière participation au plus haut niveau italien remonte à 1995, est menacé de relégation et ne peut plus éviter les barrages. Les mauvais résultats ont exacerbé le mécontentement des supporters du club du sud de l’Italie.

Dimanche soir, lors de la rencontre sur la pelouse de Monopoli, septième du classement, tout a basculé dans le temps additionnel : alors que le score était de 1-0, des fumigènes ont été lancés sur la pelouse et plusieurs ultras ont forcé le passage jusqu’au terrain.

La plupart des joueurs, témoins de la scène, ont alors préféré gagner rapidement le tunnel menant aux vestiaires, tandis qu’un supporter s’en prenait à un steward.

Les images montrent un supporter frappant violemment un steward avant d’être plaqué au sol et maîtrisé ; l’agresseur a ensuite été arrêté.

La rencontre a repris dix minutes plus tard, une fois le calme revenu. Aucun but n’a été marqué dans le temps restant et Monopoli l’a emporté 1-0.

Foggia traverse l’un des moments les plus sombres de son histoire. En mai 2025, le club a été placé sous tutelle judiciaire après une enquête du parquet antimafia de Bari, qui a mis au jour les pressions exercées par la mafia locale sur le président Nicola Canonico afin qu’il cède la société.