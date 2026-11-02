Un match du Real Madrid non diffusé à la télévision chinoise alors que la polémique autour d’un mème associant Kylian Mbappe à Mao Zedong se poursuit

Partager Suivez GOAL sur Google

La position commerciale du Real Madrid en Asie a été durement touchée, la télévision d’État chinoise maintenant son refus de diffuser les matchs du club. Cette absence de diffusion fait suite aux vives répercussions des propos controversés de Kylian Mbappe sur l’ancien dirigeant chinois Mao Zedong.

Publicité

Les propos de Mbappe entraînent une suspension de la diffusion

Les relations sportives entre l’Espagne et la Chine restent extrêmement tendues : la chaîne publique chinoise CCTV a choisi de ne pas diffuser la récente victoire 3-0 du Real Madrid face au Racing Santander. Bien que Mbappe ait marqué lors de cette rencontre, les supporters chinois n’ont pas pu la suivre sur les deux principales chaînes sportives publiques du pays.

La polémique trouve son origine dans une vidéo enregistrée en avril et apparue récemment. On y voit l’ancien joueur du PSG rire d’un mème dans lequel son visage est superposé à une image de Mao. Mbappe a décrit la personne représentée comme « un type » qu’il pensait être un « dictateur chinois », déclenchant sans le vouloir une tempête diplomatique.

Si des plateformes de streaming comme Migu ont continué à diffuser certains matches du championnat d’Espagne, notamment la récente victoire 6-1 de Barcelone face à Alaves, la rencontre du Real Madrid était ostensiblement absente des programmes. Cette suspension sélective de la diffusion laisse penser que la colère vise précisément le Real Madrid et son joueur vedette.

Les excuses ne suffisent pas à rétablir les relations avec la Chine

Après les premières réactions indignées, Mbappe a présenté des excuses officielles pour des propos qu’il a qualifiés de « malavisés », tandis que le Real Madrid et la Liga ont publié des communiqués exprimant leurs profonds regrets concernant l’incident. Le ministère chinois des Affaires étrangères a pris acte de ces gestes, affirmant prendre au sérieux les regrets du joueur. Cette main tendue sur le plan diplomatique n’a toutefois pas encore conduit au rétablissement de la diffusion sur les chaînes publiques.

Publicité Publicité

China Media Group avait auparavant insisté sur le fait que les excuses des trois parties, le joueur, le club et la ligue, étaient une condition préalable absolue à toute avancée vers une résolution. Même si ces conditions ont été techniquement remplies, l’absence persistante du Real Madrid sur les écrans de CCTV laisse penser que le chemin vers une réhabilitation complète sera long et difficile.

Related Topics

Divertissement Global Disney+ ✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction. ✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol. ✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application. Prix de départ 5,99 € par mois S'abonner à Disney+

Les conséquences financières et commerciales pour Mbappe

Au-delà de cette suspension de la diffusion télévisée, le coût personnel pour Mbappe est considérable. Plusieurs grandes marques chinoises ont rapidement mis fin à de lucratifs contrats de sponsoring avec l’attaquant dès que la vidéo a commencé à circuler largement. Sa présence sur les réseaux sociaux chinois a également été restreinte : son compte sur la plateforme populaire Rednote a été mis en sourdine pour non-respect des règles de la communauté. Cette perte de visibilité numérique entrave considérablement sa capacité à échanger avec l’une des plus grandes communautés de supporters au monde.

L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, et les dirigeants du club ont tenté de tourner la page. Selon certaines informations, ils estiment avoir pris les mesures nécessaires pour réparer cette erreur. Le département commercial du club s’inquiétera toutefois des conséquences à long terme de son absence des chaînes publiques chinoises. Sur un marché où la Premier League et la Bundesliga se disputent également l’attention des téléspectateurs, une absence prolongée pourrait donner un avantage considérable aux rivaux européens du Real Madrid.

Publicité

Des précédents de différends sportifs en Chine

C’est loin d’être la première fois qu’une organisation sportive internationale subit une suspension totale de diffusion en Chine en raison de sujets politiquement sensibles. Les liens de la NBA avec le pays avaient notamment été rompus pendant plusieurs années après que Daryl Morey, alors directeur général des Houston Rockets, avait publié un tweet soutenant les manifestants à Hong Kong.

Pour la Liga, les enjeux sont tout aussi importants. Le championnat a consacré des années à développer sa notoriété en Asie, en programmant des coups d’envoi plus tôt dans la journée afin de répondre spécifiquement aux attentes des supporters en Chine et dans les régions voisines. Mao Zedong restant une figure très respectée et sensible dans la culture chinoise, tout manque de respect perçu est pris extrêmement au sérieux.